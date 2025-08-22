Bernstein senkt Ziel für CTS Eventim auf 100 Euro - 'Outperform'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,80 % und einem Kurs von 79,80 auf Tradegate (22. August 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -15,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,14 %.

Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 7,66 Mrd..

CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +25,55 %/+50,66 % bedeutet.