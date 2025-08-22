Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 25.08.2025 bis 29.08.2025

WIESBADEN (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag. 25.08.2025



(Nr. 313) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Juni 2025



Dienstag, 26.08.2025





(Nr. 35) Zahl der Woche zum Ausbildungsstart: Verdienste von Auszubildenden,

April 2024



Mittwoch, 27.08.2025



(Nr. N045) Wohnkostenbelastung und Einkommenssituation von Studierenden und

Auszubildenden, Jahr 2024



Donnerstag, 28.08.2025



(Nr. 314) Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in der dualen Berufsbildung

(endgültige Ergebnisse), Jahr 2024



Freitag, 29.08.2025



(Nr. 315) Außenhandelspreise, Juli 2025



(Nr. 316) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose,

Erwerbslosenquote), Juli 2025



(Nr. 317) Nominallohn-/Reallohnindex, 2. Quartal 2025



(Nr. 318) Umsatz im Einzelhandel, Juli 2025



(Nr. 319) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter

Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, August 2025 (im Laufe des Tages)



