    Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 25.08.2025 bis 29.08.2025

    WIESBADEN (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)

    Montag. 25.08.2025

    (Nr. 313) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Juni 2025

    Dienstag, 26.08.2025

    (Nr. 35) Zahl der Woche zum Ausbildungsstart: Verdienste von Auszubildenden,
    April 2024

    Mittwoch, 27.08.2025

    (Nr. N045) Wohnkostenbelastung und Einkommenssituation von Studierenden und
    Auszubildenden, Jahr 2024

    Donnerstag, 28.08.2025

    (Nr. 314) Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in der dualen Berufsbildung
    (endgültige Ergebnisse), Jahr 2024

    Freitag, 29.08.2025

    (Nr. 315) Außenhandelspreise, Juli 2025

    (Nr. 316) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose,
    Erwerbslosenquote), Juli 2025

    (Nr. 317) Nominallohn-/Reallohnindex, 2. Quartal 2025

    (Nr. 318) Umsatz im Einzelhandel, Juli 2025

    (Nr. 319) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter
    Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, August 2025 (im Laufe des Tages)

    (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

    Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
    des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
    https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

    Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

