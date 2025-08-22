BERNSTEIN RESEARCH stuft ALSTOM auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Alstom von 24 auf 25 Euro erhöht und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Nicholas Green hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebitda) für den Zughersteller etwas an. Dies reflektiere die stetige Entwicklung der Zugflotte hin zu einer höheren Rentabilität sowie seine Erwartung, dass der Auftragseingang zumindest für die nächsten zwei Jahre stabil bleibe, schrieb er./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 19:07 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 21,57EUR auf Tradegate (22. August 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.



