    JEFFERIES stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide anlässlich eines angekündigten Zukaufs in Südkorea auf "Buy" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen. Die avisierte Akquisition von DIG Airgas für 2,85 Milliarden Euro entspreche einem erheblichen Aufschlag zur Bewertung von Air Liquide und seiner Konkurrenten, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Übernahmemöglichkeiten im konsolidierten Industriegas-Sektor begrenzt. Insgesamt dürfte sich die Transaktion leicht ergebnissteigernd auf die Franzosen auswirken./rob/edh/ajx

    Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 183,1EUR auf Tradegate (22. August 2025, 12:06 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Chris Counihan
    Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 204
    Kursziel alt: 204
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


