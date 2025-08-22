    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTRATEC AktievorwärtsNachrichten zu STRATEC

    ANALYSE-FLASH

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Stratec auf 30 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für Stratec auf 30 Euro gesenkt.
    • Einstufung bleibt bei "Hold" nach Halbjahreszahlen.
    • Umsatz und Ebit enttäuschen, Prognosen gesenkt.
    ANALYSE-FLASH - Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Stratec auf 30 Euro - 'Hold'
    Foto: Stratec SE

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Stratec nach Halbjahreszahlen von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) des Diagnostik-Unternehmens hätten überwiegend enttäuscht, schrieb Alexander Galitsa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte seine Prognosen für 2025 und 2026./rob/edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    STRATEC

    -3,55 %
    +2,67 %
    -3,58 %
    -6,60 %
    -37,44 %
    -69,01 %
    -77,39 %
    -35,18 %
    +72,00 %
    ISIN:DE000STRA555WKN:STRA55

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STRATEC Aktie

    Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 26,40 auf Tradegate (22. August 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRATEC Aktie um +2,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von STRATEC bezifferte sich zuletzt auf 313,67 Mio..

    STRATEC zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +16,28 %/+97,67 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 30 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 30,00, was eine Steigerung von +15,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu STRATEC - STRA55 - DE000STRA555

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über STRATEC. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Stratec auf 30 Euro - 'Hold' Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Stratec nach Halbjahreszahlen von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) des Diagnostik-Unternehmens hätten …