Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Stratec auf 30 Euro - 'Hold'
- Kursziel für Stratec auf 30 Euro gesenkt.
- Einstufung bleibt bei "Hold" nach Halbjahreszahlen.
- Umsatz und Ebit enttäuschen, Prognosen gesenkt.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Stratec nach Halbjahreszahlen von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) des Diagnostik-Unternehmens hätten überwiegend enttäuscht, schrieb Alexander Galitsa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte seine Prognosen für 2025 und 2026./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STRATEC Aktie
Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 26,40 auf Tradegate (22. August 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRATEC Aktie um +2,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,58 %.
Die Marktkapitalisierung von STRATEC bezifferte sich zuletzt auf 313,67 Mio..
STRATEC zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +16,28 %/+97,67 % bedeutet.
Der Artikel ist nicht kostenfrei verfügbar, deshalb nachstehend die wichtigsten Punkte:
-Birkenfelder Technologieunternehmen ist profitabler geworden
-Scharfe Kritik von Aktionären an virtueller Hauptversammlung (es wurden Kostengründe seitens des Unternehmens genannt)
-Trotz Umsatzrückgang in Höhe von rund 13 Mio. € ist das Unternehmen deutlich profitabler geworden
-Es sind weltweit 50.000 Stratec-Analysesysteme im Einsatz bei den Kunden im Einsatz, die damit bis zu 5 Mrd. USD Umsatz erzielen
-Die Aktionärsvertreter von DSW und SdK bescheinigten Vorstand und Aufsichtsrat der Stratec eine gute Tätigkeit in wirtschaftlichen herausfordernden Zeiten
-Das Ausscheiden des Finanzvorstandes und dessen hohe vertragliche Abfindung wurde kritisiert
