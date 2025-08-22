Anleger zocken wie verrückt - Dieses Unternehmen profitiert!

Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft aus Düsseldorf verzeichnet ein starkes erstes Halbjahr 2025. Der Finanzkonzern, spezialisiert auf derivative Finanzinstrumente wie Hebelprodukte und Themenzertifikate, emittierte über 44.000 eigene Produkte. Über die Tochtergesellschaft Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG wurden mehr als 19.000 derivative Finanzinstrumente und über 10.000 Themenzertifikate gehandelt. Das TradeCenter stellt täglich Kurse für mehr als 17.000 Finanzinstrumente bereit und erreicht über Partnerbanken mehr als 25 Millionen Privatkunden.

Die Aktienmärkte entwickelten sich im ersten Halbjahr 2025 sehr positiv. Der DAX kletterte um rund 20 Prozent auf 23.909 Punkte, der MDAX um 19 Prozent auf 30.483 Punkte und der TecDAX um 13 Prozent auf 3.877 Punkte. Zu den größten Gewinnern zählten Rheinmetall, Siemens Energy und Commerzbank, während Porsche, Henkel und Merck zu den schwächeren Werten gehörten.

Auch international überwogen Kursgewinne: Der Dow Jones legte knapp 4 Prozent zu, der S&P 500 rund 5 Prozent und der EURO STOXX 50 etwa 8 Prozent. Der Nikkei stieg leicht um gut 1 Prozent.

Das Marktumfeld war zugleich von hoher Volatilität geprägt. Gründe dafür waren unter anderem die unberechenbare US-Zollpolitik und die geplante militärische Aufrüstung in Europa, die Rüstungswerte zusätzlich beflügelte. Für Lang & Schwarz, das stark im Market Making tätig ist, bot diese Lage ein besonders günstiges Umfeld.

IT-Dienstleistungen und Plattformen

Die Lang & Schwarz Gate GmbH stellt die technische Infrastruktur bereit, betreut Handelsplatzanbindungen und erbringt laufenden Support. Gemeinsam mit der P3 group GmbH betreibt das Unternehmen die P3 finance GmbH, die die Plattform onelink entwickelt und betreibt. Die Software ermöglicht einen hochperformanten Austausch von Handelsinformationen zwischen Tradern, Brokern und dem TradeCenter und kann künftig unabhängig weiterentwickelt werden.

Handelsergebnis und Konzernzahlen

Das Ergebnis aus der Handelstätigkeit der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft stieg im ersten Halbjahr 2025 auf 63,982 Millionen Euro, nach 49,167 Millionen Euro im Vorjahr. Diese Kennzahl umfasst die Summe aus Umsatzerlösen, Materialaufwand und Zinsergebnis, ohne Sondereffekte wie Zinsaufwendungen nach der Abgabenordnung.

Die Verwaltungsaufwendungen, bestehend aus Personalaufwand und sonstigen betrieblichen Aufwendungen, erhöhten sich auf 23,617 Millionen Euro nach 19,101 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2024.

Im ersten Halbjahr 2025 erzielte Lang & Schwarz ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 39,706 Millionen Euro nach 29,260 Millionen Euro im Vorjahr. Die Kennzahl berücksichtigt den Konzernüberschuss, Steuern sowie Anpassungen des Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB, jeweils ohne Sondereffekte.

Bilanz, Liquidität und Rückstellungen

Die Bilanzsumme stieg auf 1,237 Milliarden Euro, das Eigenkapital beträgt 86,999 Millionen Euro. Rückstellungen beliefen sich auf 82,351 Millionen Euro, darunter 63,397 Millionen Euro für Steuerrisiken. Die Liquidität des Konzerns war jederzeit gesichert.

Ausblick

Lang & Schwarz erwartet auch im zweiten Halbjahr 2025 hohe Handelsaktivitäten. Das Unternehmen setzt weiterhin auf eine breite Kundenbasis, attraktive Produkte und leistungsfähige IT-Systeme. "Wir sehen gute Möglichkeiten, weiterhin erfolgreich zu arbeiten", erklärt ein Unternehmenssprecher.

