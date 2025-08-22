ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank senkt Ziel für CTS Eventim auf 109 Euro - 'Buy'
- Kursziel für CTS Eventim auf 109 Euro gesenkt.
- Einstufung bleibt auf "Buy", trotz Umsatzverfehlung.
- Optimismus für Erreichung der Jahresziele bleibt.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 117 auf 109 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er ist aber optimistisch, dass der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter seine Jahresziele erreichen kann./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:03 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,92 % und einem Kurs von 79,70 auf Tradegate (22. August 2025, 12:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -15,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,14 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 7,66 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +25,55 %/+44,38 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 109 Euro
