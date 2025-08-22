Starker Euro
UBS: Warum die Eurozone jetzt auf der Kippe steht!
Starker Euro, schwache Gewinne? Das Bild zeichnet sich nicht überall gleich ab. Die Schweizer Großbank UBS erwartet aber in der Eurozone Gewinnrückgänge im laufenden Quartal.
- Eurozone: Gewinnrückgang um 3% im laufenden Quartal.
- UBS erwartet Erholung mit 5% Wachstum 2026.
- Umsatzentwicklung heterogen, teils moderate Rückgänge.
UBS Global Wealth Management prognostiziert für dieses Jahr einen Rückgang des Gewinnwachstums der Unternehmen in der Eurozone um 3 Prozent, da schwache Ergebnisse im zweiten Quartal und Währungsbelastungen die Gewinne belasten könnten.
UBS, die zuvor für 2025 ein stagnierendes Wachstum prognostiziert hatte, erwartet erst eine Erholung der Gewinne mit einem Wachstum von 5 Prozent im Jahr 2026 und einer schnelleren Beschleunigung im Jahr 2027.
Der steile Anstieg des Euro im Jahr 2025 setzt die Unternehmensgewinne in Europa unter Druck
Laut Daten der LSEG zufolge dürften die europäischen Unternehmen im zweiten Quartal im Durchschnitt ein Gewinnwachstum von 4,6 Prozent verzeichnen. Das liegt leicht unter dem Anstieg von 4,8 Prozent, den Analysten noch vor einer Woche erwartet hatten.
Allianz Global Investors schätzt ein leichtes Wachstum von 2 Prozent Gewinnwachstum für 2025 insgesamt, mit starker Beschleunigung auf 12 Prozent in 2026.
"Aus Stimmungssicht erwarten wir eine weitere Verbesserung des globalen Anlegervertrauens gegenüber Europa", schreiben die Analysten in einer aktuellen Studie. Die Analysten haben nicht nur wegen der Rüstungsindustrie Europa auf ihrer Karte: "Die europäische Souveränität wird in den kommenden Jahren zu einem zentralen Investitionsthema werden, mit positiven Auswirkungen auf Sektoren wie Investitionsgüter, Finanzen, Gesundheitswesen und Technologie."
Die Umsatzentwicklung in Europa ist heterogen: Das Schweizer Bauunternehmen Geberit profitiet von stabilen Renovierungsmärkten, während Neubautätigkeiten Umsatzverluste schreiben. Auch Luxusmarken wie Ferragamo erleben starke Verluste durch die verminderte Kaufkraft.
Der Gesamttrend zeigt moderate Umsatzrückgänge, teils besser als zunächst befürchtet, etwa bei Telekommunikation und Technologie.
Die leicht schwächeren Ergebnisse zeigen, dass eine stärkere Währung und nachlassende Nachfrage, die Umsätze und Margen in wichtigen Branchen durchaus belasten. Die Analysten sehen aber für 2026 deutlich höhere Gewinne.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Der E-Stoxx 50 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 5.476PKT auf Ariva Indikation (22. August 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.