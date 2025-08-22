    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Entwicklungsministerin

    So darf es in Gaza nicht weitergehen

    Für Sie zusammengefasst
    • Entwicklungsministerin fordert mehr Hilfszugang für Gaza.
    • Hungersnot in Gaza betrifft vor allem Kinder stark.
    • Sofortiger Waffenstillstand und Geiselbefreiung nötig.

    BERLIN (dpa-AFX) - Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) hat nach der Erklärung einer Hungersnot in einem Teil des Gazastreifens die Forderung nach Zugang für deutlich mehr Hilfe bekräftigt. Der Bericht der zuständigen IPC-Initiative (Integrated Food Security Phase Classification) zeige deutlich die katastrophale Lage in Gaza, erklärte die SPD-Politikerin.

    "Immer mehr Menschen - und vor allem Kinder - verhungern vor unseren Augen. Es darf nicht so weitergehen. Die Hungersnot ist ausschließlich menschengemacht", so Alabali Radovan. "Der Zugang zu Hilfslieferungen hat sich zwar leicht verbessert, aber der IPC Report zeigt auch, dass reicht bei weitem nicht aus. Es braucht einen sofortigen Waffenstillstand und gleichzeitig gilt: Die Hamas muss die Geiseln sofort und bedingungslos freilassen."/cn/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
