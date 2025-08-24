Hyperscaler investieren Milliarden – doch für Anleger lauert die KI-Falle!

"Wir halten nur fünf Prozent unseres Fonds in Nvidia – eine faktische Untergewichtung."

Microsoft, Amazon, Google und Meta stecken laut Schätzungen jährlich bis zu 450 Milliarden US-Dollar in Cloud- und KI-Infrastruktur. Im Zentrum der Entwicklung steht Nvidia. Der Chipkonzern dominiert den Markt für GPUs, die für das Training und die Anwendung von Sprachmodellen unverzichtbar sind. Bergland mahnt jedoch zur Vorsicht:

Das Unternehmen sei stark von wenigen Großkunden abhängig und verfüge über kaum wiederkehrende Umsätze. Ein Beispiel für die Volatilität lieferte jüngst das Start-up Deepseek, das zeigte, dass KI-Modelle auch auf günstigeren Chips laufen. Die Folge: Der Nvidia-Kurs brach an einem Tag zweistellig ein:

Auch bei generativer KI sieht Bergland Licht und Schatten. Nach dem Start von ChatGPT schossen die Erwartungen nach oben, doch die großen Umsatzpotenziale im Unternehmenssektor blieben bislang aus. "Adobe etwa wird 2024 trotz KI-Funktionen nur 250 Millionen US-Dollar an KI-Umsätzen erzielen – bei einem Gesamtumsatz von 20 Milliarden", erklärt der Fondsmanager. Im Privatkundengeschäft dagegen laufe es besser: OpenAI verzeichne starkes Wachstum bei den Abo-Modellen.

Das größte Vertrauen setzt Bergland auf die Hyperscaler. "Egal, wer das beste Modell entwickelt – es muss in der Cloud betrieben werden. Davon profitieren Microsoft, Amazon, Google und Oracle", sagt er.

Google selbst steht jedoch unter Druck. Mit Gemini habe der Konzern zwar eine starke Position aufgebaut, doch die Konkurrenz durch ChatGPT und neue Player wie Deepseek zeige, wie fragil selbst etablierte Märkte seien. "Günstigere Rechenleistung bedeutet am Ende mehr Nutzung und ein größeres KI-Ökosystem", so Bergland.

Eine der größten Enttäuschungen im Tech-Sektor bleibt für ihn Apple. "Apple ist aus unserer Sicht nirgendwo im KI-Rennen", sagt er. Der Konzern habe in diesem Jahr bereits 20 Prozent an Börsenwert verloren. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sei von 30 auf 25 gefallen. Unklar sei zudem, wie sich KI sinnvoll in das auf Hardware und App-Store-Gebühren basierende Geschäftsmodell integrieren lasse.

Highflyer wie Palantir oder AppLovin meidet der Fondsmanager konsequent. Bewertungen wie das 70-Fache des Umsatzes bei Palantir seien nicht tragfähig. Statt auf Hype-Titel zu setzen, favorisiert er eine breite Streuung mit Fokus auf die Infrastrukturprofiteure des KI-Trends.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



