Bijou Brigitte: 6,5 Mio. EUR Gewinn im H1 2025!
Bijou Brigitte zeigt Stärke: Umsatz und Ergebnis steigen, während Filialen optimiert werden.
Foto: Comofoto - stock.adobe.com
- Bijou Brigitte modische Accessoires AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 ein Konzernergebnis vor Steuern von 6,5 Mio. EUR.
- Der Umsatz betrug 154,8 Mio. EUR, was einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (151,5 Mio. EUR) darstellt.
- Das Konzernergebnis nach Ertragsteuern lag bei 3,9 Mio. EUR, was 9,9 % über dem Vorjahreswert von 3,6 Mio. EUR liegt.
- Trotz Kostensteigerungen konnte das Vorsteuerergebnis auf Vorjahresniveau gehalten werden.
- Zum 30. Juni 2025 betrug die Anzahl der Filialen 905, im Vergleich zu 913 am 31. Dezember 2024.
- Der vollständige Halbjahresfinanzbericht wird im September 2025 veröffentlicht.
Der Kurs von Bijou Brigitte lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 38,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,92 % im
Plus.
+1,05 %
-0,26 %
-1,30 %
-13,80 %
+20,38 %
+12,06 %
+54,25 %
-23,80 %
+1.924.900,00 %
ISIN:DE0005229504WKN:522950
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
