    Bijou Brigitte: 6,5 Mio. EUR Gewinn im H1 2025!

    Bijou Brigitte zeigt Stärke: Umsatz und Ergebnis steigen, während Filialen optimiert werden.

    Foto: Comofoto - stock.adobe.com
    • Bijou Brigitte modische Accessoires AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 ein Konzernergebnis vor Steuern von 6,5 Mio. EUR.
    • Der Umsatz betrug 154,8 Mio. EUR, was einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (151,5 Mio. EUR) darstellt.
    • Das Konzernergebnis nach Ertragsteuern lag bei 3,9 Mio. EUR, was 9,9 % über dem Vorjahreswert von 3,6 Mio. EUR liegt.
    • Trotz Kostensteigerungen konnte das Vorsteuerergebnis auf Vorjahresniveau gehalten werden.
    • Zum 30. Juni 2025 betrug die Anzahl der Filialen 905, im Vergleich zu 913 am 31. Dezember 2024.
    • Der vollständige Halbjahresfinanzbericht wird im September 2025 veröffentlicht.

    Der Kurs von Bijou Brigitte lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 38,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,92 % im Plus.


    Bijou Brigitte

    ISIN:DE0005229504WKN:522950





