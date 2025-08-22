SMT Scharf AG: Halbjahreszahlen & Prognose-Update 2025
Die SMT Scharf AG sieht sich 2025 mit gesenkten Prognosen konfrontiert, da Handelskonflikte und geopolitische Spannungen die Kohlebergbaumärkte belasten. Dennoch erzielte das Unternehmen im ersten Halbjahr Fortschritte.
Foto: SMT Scharf GmbH
- SMT Scharf AG hat die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Jahr 2025 gesenkt.
- Neuerwartungen für 2025: Konzernumsatz von 100 bis 120 Mio. EUR und operatives Ergebnis (EBIT) von 0,5 bis 2,5 Mio. EUR.
- Bisherige Erwartungen: Konzernumsatz von 110 bis 130 Mio. EUR und operatives Ergebnis (EBIT) von 5,5 bis 7,5 Mio. EUR.
- Hauptgrund für die Senkung sind Unsicherheiten in den Kohlebergbaumärkten aufgrund von Handelskonflikten und geopolitischen Spannungen.
- Im ersten Halbjahr 2025 erzielte SMT Scharf einen Umsatz von 50,1 Mio. EUR und ein operatives Ergebnis (EBIT) von 2,9 Mio. EUR.
- Umsatz- und Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2025 durch Fortschritte im Segment Tunnellogistik und Vollkonsolidierung des Joint Ventures Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei SMT Scharf ist am 22.08.2025.
Der Kurs von SMT Scharf lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,7250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,33 % im
Minus.
7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,7000EUR das entspricht einem Minus von -0,32 % seit der Veröffentlichung.
-5,56 %
-3,07 %
+6,76 %
+13,67 %
+9,72 %
-38,76 %
+6,46 %
-44,46 %
-31,08 %
ISIN:DE000A3DRAE2WKN:A3DRAE
