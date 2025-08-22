    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMT Scharf AktievorwärtsNachrichten zu SMT Scharf
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    SMT Scharf AG: Halbjahreszahlen & Prognose-Update 2025

    Die SMT Scharf AG sieht sich 2025 mit gesenkten Prognosen konfrontiert, da Handelskonflikte und geopolitische Spannungen die Kohlebergbaumärkte belasten. Dennoch erzielte das Unternehmen im ersten Halbjahr Fortschritte.

    SMT Scharf AG: Halbjahreszahlen & Prognose-Update 2025
    Foto: SMT Scharf GmbH
    • SMT Scharf AG hat die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Jahr 2025 gesenkt.
    • Neuerwartungen für 2025: Konzernumsatz von 100 bis 120 Mio. EUR und operatives Ergebnis (EBIT) von 0,5 bis 2,5 Mio. EUR.
    • Bisherige Erwartungen: Konzernumsatz von 110 bis 130 Mio. EUR und operatives Ergebnis (EBIT) von 5,5 bis 7,5 Mio. EUR.
    • Hauptgrund für die Senkung sind Unsicherheiten in den Kohlebergbaumärkten aufgrund von Handelskonflikten und geopolitischen Spannungen.
    • Im ersten Halbjahr 2025 erzielte SMT Scharf einen Umsatz von 50,1 Mio. EUR und ein operatives Ergebnis (EBIT) von 2,9 Mio. EUR.
    • Umsatz- und Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2025 durch Fortschritte im Segment Tunnellogistik und Vollkonsolidierung des Joint Ventures Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei SMT Scharf ist am 22.08.2025.

    Der Kurs von SMT Scharf lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,7250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,33 % im Minus.
    7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,7000EUR das entspricht einem Minus von -0,32 % seit der Veröffentlichung.


    SMT Scharf

    -5,56 %
    -3,07 %
    +6,76 %
    +13,67 %
    +9,72 %
    -38,76 %
    +6,46 %
    -44,46 %
    -31,08 %
    ISIN:DE000A3DRAE2WKN:A3DRAE





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    SMT Scharf AG: Halbjahreszahlen & Prognose-Update 2025 Die SMT Scharf AG sieht sich 2025 mit gesenkten Prognosen konfrontiert, da Handelskonflikte und geopolitische Spannungen die Kohlebergbaumärkte belasten. Dennoch erzielte das Unternehmen im ersten Halbjahr Fortschritte.