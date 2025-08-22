ANALYSE-FLASH
UBS belässt Biontech auf 'Neutral' - Ziel 115 Dollar
- UBS belässt Biontech auf "Neutral" mit 115 USD.
- Wachstumsaussichten für Comirnaty sind begrenzt.
- Onkologie-Pipeline in früher Entwicklungsphase.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Biontech auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Die Wachstumsaussichten für Comirnaty seien angesichts sich weltweit stabilisierender Corona-Impfraten und weiter unsicherer politischer Aussichten für MRNA-Vakzine begrenzt, schrieb David Dai in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Zudem sei die Onkologie-Pipeline noch in einer frühen Entwicklungsphase: Für den wichtigen Wirkstoff BNT327 seien die entscheidenden klinischen Daten in frühestens in einem Jahr zu erwarten./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Wirkung von BNT327 ist dafür natürlich äußerst vielversprechend:
- Fast alle Patienten (87%) hatten eine sichtbare Verkleinerung der Tumoren, viele über 40–50%.
- Bei allen Patienten konnte das Tumorwachstum zumindest gestoppt werden (= Krankheitskontrolle 100%).
- Frühzeitige und deutliche Tumorschrumpfungen wurden bei fast 90% gesehen.
Auch hier Zusammenfassung der KI für Laien:
Worum geht es?
BioNTech testet ein neues Medikament namens Pumitamig (BNT327) für kleinzelligen Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Das ist ein besonders aggressiver Lungenkrebs, bei dem es bisher nur wenige wirksame Behandlungsmöglichkeiten gibt.
Pumitamig ist ein neuartiger Antikörper, der gleichzeitig zwei Ziele im Tumor angreift:
- PD-L1: Das ist eine Art Tarnung, die Tumorzellen nutzen, um das Immunsystem auszuschalten. Wenn man PD-L1 blockiert, können Abwehrzellen wieder aktiver gegen den Krebs vorgehen.
- VEGF-A: Das ist ein Wachstumsfaktor, den Tumore nutzen, um neue Blutgefäße zu bilden. Ohne Blutversorgung wächst der Tumor schlechter.
Die Idee: Immunbremse lösen + Blutversorgung kappen = stärkerer Effekt als bisherige Medikamente.
Aufbau der Studie
- Art: internationale Phase-2-Studie (also noch in der Erprobung, nicht die finale Zulassung).
- Teilnehmer: Patienten mit neu diagnostiziertem fortgeschrittenem kleinzelligen Lungenkrebs.
- Behandlung:
- Zunächst Kombi von Pumitamig + Chemotherapie (Etoposid/Carboplatin).
- Danach Erhaltungstherapie nur mit Pumitamig.
- Vergleich: zwei Dosierungen (20 mg/kg vs. 30 mg/kg).
- Ziel war die Wirksamkeit (Tumorrückgang) und die Sicherheit (Nebenwirkungen).
Ergebnisse (Zwischenstand bis April 2025)
- Insgesamt 43 Patienten in der relevanten Kohorte.
- Ansprechen auf die Therapie:
- Fast alle Patienten (87%) hatten eine sichtbare Verkleinerung der Tumoren, viele über 40–50%.
- Bei allen Patienten konnte das Tumorwachstum zumindest gestoppt werden (= Krankheitskontrolle 100%).
- Frühzeitige und deutliche Tumorschrumpfungen wurden bei fast 90% gesehen.
- Bluttests (Analyse von Tumor-DNA im Blut) zeigten:
- Bei fast allen Patienten fiel die Tumor-DNA stark ab (Median: −99%).
- Bei ca. 44% war die Tumor-DNA im Blut ganz verschwunden – deutlicher Hinweis darauf, dass der Tumor gut reagieren dürfte.
- Nebenwirkungen:
- Sehr häufig Nebenwirkungen (bei 81%), teils schwer (bei 54%).
- Schwere arzneimittelbedingte Nebenwirkungen: v. a. Bluthochdruck, Blutgerinnsel in der Lunge, Blutungen, Eiweiß im Urin.
- Abbruch wegen Nebenwirkungen bei 14% der Patienten.
- Aber: keine Todesfälle durch das Medikament.
- Tendenz: die niedrigere Dosis (20 mg/kg) könnte wirksamer und verträglicher sein als die höhere (30 mg/kg).
Bedeutung
- Pumitamig + Chemotherapie zeigt in dieser ersten weltweiten Untersuchung sehr starkes Ansprechen und handhabbare Nebenwirkungen.
- Die Ergebnisse bestätigen frühere chinesische Studien, die ebenfalls vielversprechend waren.
- Jetzt wird eine große Phase-3-Studie (ROSETTA Lung-01) laufen, um zu prüfen, ob diese Wirkung auch in einer noch größeren Patientengruppe bestätigt wird und ob das Medikament eine neue Standardtherapie werden kann.
👉 Laien-Fazit:
BioNTech entwickelt mit Pumitamig ein neues Medikament gegen kleinzelligen Lungenkrebs, das offenbar bei der großen Mehrheit der Patienten die Tumoren deutlich schrumpfen lässt – teils sogar fast verschwinden. Die Nebenwirkungen sind teilweise heftig, aber bislang handhabbar. Besonders spannend ist, dass es gleich zwei Mechanismen kombiniert (Immunsystem anschalten + Blutgefäßversorgung blockieren). Sollte sich der Erfolg in den nächsten großen Studien bestätigen, könnte das einen echten Fortschritt für diese ansonsten sehr schwer behandelbare Krebsform bedeuten.
Vorschau Biontech Lungenkrebs: Die WCLC 2025 {World Conference on Lung Cancer} findet vom 6. bis 9. September 2025 in Barcelona, Spanien, statt. Der Abstract zu BNT116 von der WCLC ist bereits online: Vorläufige Ergebnisse der Phase-I-LuCa-MERIT-1-Studie: Eine Kohorte fortgeschrittener NSCLC-Patienten behandelt mit BNT116 + Cemiplimab nach gleichzeitiger Chemoradiotherapie.
Einführung
Patienten mit lokal fortgeschrittenem, inoperablem Stadium III nicht-kleinzelligem Lungenkrebs {NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer} erhalten als Standard der Versorgung {SOC: Standard of Care} eine gleichzeitige Chemoradiotherapie {cCRT: concurrent ChemoRadioTherapy}, gefolgt von einer konsolidierenden Behandlung mit PD-L1 {Programmed Cell Death-Ligand 1}-Hemmung. BNT116 ist eine intravenös verabreichte, unmodifizierte ribonukleinsäure-basierte Lipoplex-Krebsimmuntherapie, die sich aus sechs mRNAs {messenger RNA} zusammensetzt, von denen jede ein tumor-assoziiertes Antigen kodiert, das häufig in NSCLC exprimiert wird: CLDN6 {Claudin-6}, KK-LC-1, MAGE-A3 {Melanoma-Associated Antigen A3}, MAGE-A4 {Melanoma-Associated Antigen A4}, MAGE-C1 {Melanoma-Associated Antigen C1} oder PRAME {PReferentially expressed Antigen in MElanoma}. Vorläufige Ergebnisse deuten auf ein gut verträgliches Sicherheitsprofil für BNT116 allein und in Kombination mit Cemiplimab hin. Wir präsentieren vorläufige Daten für BNT116 plus Cemiplimab bei Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC nach gleichzeitiger Chemoradiotherapie.
Methoden
Die offene, Multi-Kohorten-Phase-I-LuCa-MERIT-1-Studie {NCT05142189} zielt darauf ab, die Sicherheit (behandlungsbedingte unerwünschte Ereignisse {TEAEs: Treatment-Emergent Adverse Events}) und klinische Aktivität von BNT116 allein oder in Kombination mit Immuntherapie oder Chemotherapie zu bestimmen. Diese Kohorte wird BNT116 plus Cemiplimab für bis zu 12 Monate bei Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit vorheriger SOC-cCRT bewerten. BNT116 wird wöchentlich für die ersten 6 Wochen verabreicht, danach alle 3 Wochen. Cemiplimab wird gleichzeitig alle 3 Wochen verabreicht. Biomarker-Analysen umfassen Immunogenität {ELISpot: Enzyme-Linked ImmunoSpot}, Zytokine {MSD: Mesoscale Discovery/ELISA: Enzyme-Linked Immunosorbent Assay}, zirkulierende Tumor-DNA {ctDNA} {Avenio ctDNA Surveillance} und PD-L1 {Immunhistochemie}.hra+4
Ergebnisse
Bis zum 01. März 2025 erhielten 20 Patienten (Durchschnittsalter 67,5 Jahre; Bereich 42-82, 30,0% ECOG {Eastern Cooperative Oncology Group}-Leistungsstatus 0, 70,0% ECOG-Leistungsstatus 1, 13 Patienten [65,0%] mit PD-L1-Tumorproportionsscore <50,0%) BNT116 plus Cemiplimab (durchschnittliche Nachbeobachtungszeit 6,3 Monate; Bereich 2-13). Elf Patienten (55,0%) beendeten die Behandlung vorzeitig, fünf (25,0%) aufgrund von Nebenwirkungen. Alle Patienten erlebten behandlungsbezogene unerwünschte Ereignisse {TRAEs: Treatment-Related Adverse Events} zu BNT116, und 15 Patienten (75,0%) erlebten TRAEs zu Cemiplimab. Vier Patienten (20,0%) erlebten schwerwiegende TRAEs zu BNT116 (Zytokin-Freisetzungssyndrom bei zwei Patienten und Lungenentzündung bei zwei Patienten, drei Patienten erholten sich ohne Folgeschäden und ein Patient befand sich zum Zeitpunkt der Berichterstattung in der Genesung). Kein tödliches TEAE wurde beobachtet.
Die Behandlung mit BNT116 plus Cemiplimab führte bei den meisten Patienten zu einer Tumorkontrolle oder anhaltenden Reduktion der Tumorgröße mit einer 6-Monats-ereignisfreien Überlebensrate {EFS: Event-Free Survival} von 72,1% (95% Konfidenzintervall {CI} 45,0-87,4) und einer Gesamtüberlebensrate {OS: Overall Survival} von 95,0% (95% CI 69,5-99,3). Zytokin-Analysen zeigten, dass Patienten eine starke Typ-1-Interferon-Antwort entwickelten, wie basierend auf dem Wirkungsmechanismus von BNT116 erwartet.
Schlussfolgerungen
BNT116 plus Cemiplimab zeigte ein handhabbares Sicherheitsprofil, dominiert von kurzzeitigen, meist milden bis moderaten zytokin-induzierten Symptomen, vergleichbar mit Patienten, die zuvor keine gleichzeitige Chemoradiotherapie erhalten hatten, und zeigte keine Zunahme oder Wiederauftreten von strahlentherapiebezogenen Nebenwirkungen. Vielversprechende EFS- und OS-Raten wurden beobachtet. Aktualisierte Sicherheits-, klinische Aktivitäts- und Biomarker-Daten werden präsentiert werden.
Hintergrund zur Studie: Die LuCa-MERIT-1-Studie ist eine Erstanwendung-am-Menschen-Studie, die die Sicherheit und vorläufige Wirksamkeit von BNT116 als Einzeltherapie und in Kombinationen bei fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebspatienten evaluiert. Die Studie wird von BioNTech gesponsert und läuft an 34 Forschungsstandorten in sieben Ländern, wobei etwa 130 Teilnehmer eingeschlossen werden sollen.
