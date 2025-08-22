    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBioNTech AktievorwärtsNachrichten zu BioNTech

    ANALYSE-FLASH

    UBS belässt Biontech auf 'Neutral' - Ziel 115 Dollar

    • UBS belässt Biontech auf "Neutral" mit 115 USD.
    • Wachstumsaussichten für Comirnaty sind begrenzt.
    • Onkologie-Pipeline in früher Entwicklungsphase.
    ANALYSE-FLASH - UBS belässt Biontech auf 'Neutral' - Ziel 115 Dollar
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Biontech auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Die Wachstumsaussichten für Comirnaty seien angesichts sich weltweit stabilisierender Corona-Impfraten und weiter unsicherer politischer Aussichten für MRNA-Vakzine begrenzt, schrieb David Dai in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Zudem sei die Onkologie-Pipeline noch in einer frühen Entwicklungsphase: Für den wichtigen Wirkstoff BNT327 seien die entscheidenden klinischen Daten in frühestens in einem Jahr zu erwarten./rob/gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    BioNTech

    +0,42 %
    -1,96 %
    +2,48 %
    +8,81 %
    +18,94 %
    -35,49 %
    +48,70 %
    +651,96 %
    ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 95,80 auf Tradegate (22. August 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -1,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 22,98 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 151,00USD was eine Bandbreite von +20,04 %/+57,62 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 115 US-Dollar

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
