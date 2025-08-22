SMT Scharf AG: Umsatz- und EBIT-Boom im H1 2025!
SMT Scharf AG erlebte im ersten Halbjahr 2025 einen beeindruckenden Umsatzsprung von 76,4 %. Das operative Ergebnis stieg dank der Vollkonsolidierung eines Joint Ventures und großer Tunnellogistikaufträge auf 2,9 Mio. EUR. Die Prognose für 2025 wurde auf einen Umsatz von 100 bis 120 Mio. EUR angepasst. China bleibt mit 24,0 Mio. EUR Umsatz der wichtigste Markt, während Tunnellogistik und Kohlebergbau dominieren. Der Auftragseingang von 39,9 Mio. EUR spiegelt die zögerliche Investitionsbereitschaft im Bergbau wider.
- SMT Scharf AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzanstieg um 76,4 % auf 50,1 Mio. EUR.
- Das operative Ergebnis (EBIT) stieg auf 2,9 Mio. EUR, was auf die Vollkonsolidierung des Joint Ventures Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd. und Großaufträge im Segment Tunnellogistik zurückzuführen ist.
- Die Prognose für 2025 wurde angepasst: Erwartet wird ein Konzernumsatz von 100 bis 120 Mio. EUR und ein EBIT von 0,5 bis 2,5 Mio. EUR.
- China war im ersten Halbjahr 2025 der wichtigste Absatzmarkt mit einem Umsatz von 24,0 Mio. EUR.
- Der Anteil des Segments Tunnellogistik am Gesamtumsatz stieg auf 17,0 %, während der Kohlebergbau mit 72,1 % das umsatzstärkste Segment blieb.
- Der Auftragseingang lag im ersten Halbjahr 2025 bei 39,9 Mio. EUR, was die verhaltene Investitionsbereitschaft in den internationalen Bergbaumärkten widerspiegelt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei SMT Scharf ist am 22.08.2025.
Der Kurs von SMT Scharf lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,6000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,88 % im
Minus.
2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,7000EUR das entspricht einem Plus von +1,32 % seit der Veröffentlichung.
