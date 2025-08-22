89 0 Kommentare SMT Scharf AG: Umsatz- und EBIT-Boom im H1 2025!

SMT Scharf AG erlebte im ersten Halbjahr 2025 einen beeindruckenden Umsatzsprung von 76,4 %. Das operative Ergebnis stieg dank der Vollkonsolidierung eines Joint Ventures und großer Tunnellogistikaufträge auf 2,9 Mio. EUR. Die Prognose für 2025 wurde auf einen Umsatz von 100 bis 120 Mio. EUR angepasst. China bleibt mit 24,0 Mio. EUR Umsatz der wichtigste Markt, während Tunnellogistik und Kohlebergbau dominieren. Der Auftragseingang von 39,9 Mio. EUR spiegelt die zögerliche Investitionsbereitschaft im Bergbau wider.

