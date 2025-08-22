United Internet Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 22.08.2025

Die United Internet Aktie notiert aktuell bei 26,85€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,31 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,11 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

United Internet ist ein führender europäischer Internetdienstleister mit starken Marken wie 1&1, GMX und WEB.DE. Es bietet Internetzugang, Webhosting und Cloud-Dienste an. Das Unternehmen ist in Deutschland und Europa gut positioniert. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica. United Internet überzeugt durch ein breites Produktportfolio und starke Markenpräsenz.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die United Internet Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +15,64 %.

Allein seit letzter Woche ist die United Internet Aktie damit um +1,90 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,92 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +64,36 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,53 % geändert.

United Internet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,90 % 1 Monat +2,92 % 3 Monate +15,64 % 1 Jahr +38,52 %

Informationen zur United Internet Aktie

Es gibt 192 Mio. United Internet Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,16 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

United Internet Aktie jetzt kaufen?

Ob die United Internet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Internet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.