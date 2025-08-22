Leserfrage: "Wieso stufst du PayPal als 'vielleicht bestes Value-Investment' ein?" Ich hatte kürzlich offengelegt, dass ich mich wieder mit einem signifikanten Depotanteil bei PayPal engagiert habe. Dabei habe ich meine Einschätzung verkürzt auf "das vielleicht beste Value-Investment", und damit einige Nachfragen von Blog-Lesern …



