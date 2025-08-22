Abcourt akzeptiert Finanzierungsangebot in Höhe von 5,8 Mio. $ von Investissement Québec

Rouyn-Noranda, Kanada, 22. August 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Darlehensangebot in Gesamthöhe von 5.800.000 $ von Investissement Québec in dessen Funktion als Regierungsbeauftragter angenommen hat. Das Angebot setzt sich aus einem Brückendarlehen von bis zu 1.300.000 $ zur Finanzierung von Steuergutschriften in Verbindung mit Rohstoffen für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 („Darlehen Nr. 1“) und einem zweiten Brückendarlehen von bis zu 4.500.000 $ zur Finanzierung von Steuergutschriften in Verbindung mit Rohstoffen für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 („Darlehen Nr. 2“ und zusammen mit Darlehen Nr. 1 die „Darlehen“) zusammen.

Pascal Hamelin, President und CEO von Abcourt, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, bei der Erschließung des Projekts Sleeping Giant auf Investissement Québec als Finanzpartner zählen zu können. Diese Partnerschaft bietet Abcourt während dieser wichtigen Phase der Erschließung des Projekts – der Vorbereitung auf die kommerzielle Produktion – wesentliche Unterstützung.“

Die Darlehen werden mit einem Jahressatz verzinst, der dem Leitzins plus 2,55 % bis zum 31. Dezember 2026 für Darlehen Nr. 1 bzw. bis zum 31. Dezember 2027 für Darlehen Nr. 2 entspricht. Die Darlehen sind durch ein vorrangiges Pfandrecht auf erstattungsfähige Steuergutschriften sowie einen unwiderruflichen Kreditbrief, der 10 % der Darlehen entspricht, besichert (zusammen die „Sicherheitsleistung“). Die Darlehen werden nach Abschluss der endgültigen Vereinbarungen in Bezug auf die Darlehen und die Sicherheitsleistung ausgezahlt.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein Erschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das seine Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

T : (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com