Deutlicher Kurssprung bei der Lilium Registered (A) Aktie - 22.08.2025

Die Lilium Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 0,1100€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,77 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,0060 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Lilium Registered (A) entwickelt den Lilium Jet, ein eVTOL für urbane Mobilität, und konkurriert mit Joby, Archer und Volocopter. Es bietet einzigartige Designs und hohe Reichweite.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Lilium Registered (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +153,66 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lilium Registered (A) Aktie damit um -48,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +252,54 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -33,33 % verloren.

Lilium Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -48,00 % 1 Monat +252,54 % 3 Monate +153,66 % 1 Jahr -85,14 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lilium Registered (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Delistung der Lilium N.V. von der Nasdaq, was Bedenken über den zukünftigen Handelsstatus der Aktie aufwirft. Die Aktie ist nun nur noch an unregulierten Märkten gelistet, was das Risiko für Investoren erhöht. Es gibt Diskussionen über die finanzielle Instabilität des Unternehmens und mögliche Insolvenzverfahren. Es wird über mögliche Asset-Verkäufe und deren Auswirkungen auf den Aktienkurs spekuliert. Einige Forenmitglieder äußern Skepsis über den Wert und die Zukunftsaussichten der Aktie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lilium Registered (A) eingestellt.

Informationen zur Lilium Registered (A) Aktie

Es gibt 285 Mio. Lilium Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,09 Mio. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Lilium Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lilium Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lilium Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.