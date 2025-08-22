Lang & Schwarz Aktie knickt ein - 22.08.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Lang & Schwarz Aktie. Sie fällt um -3,20 % auf 21,200€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Lang & Schwarz ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, das sich auf den außerbörslichen Handel und die Emission von strukturierten Produkten spezialisiert hat. Es konkurriert mit Tradegate und der Baader Bank und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Spezialisierung im außerbörslichen Handel aus.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Lang & Schwarz mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -6,81 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lang & Schwarz Aktie damit um +1,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,50 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lang & Schwarz +14,36 % gewonnen.

Lang & Schwarz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,39 % 1 Monat +9,50 % 3 Monate -6,81 % 1 Jahr +19,02 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Lang & Schwarz Aktie, die trotz unter den Erwartungen liegender Ergebnisse in Relation zum Aktienkurs als zufriedenstellend angesehen wird. Die Bewertung des Eigenkapitals je Aktie wird mit 12,60 EUR angegeben, was einen Anhaltspunkt für die Bewertung bietet. Es wird spekuliert, dass sich die Margen verbessert haben könnten, da die Börsentrends günstig waren. Zudem gibt es Bedenken hinsichtlich sinkender Margen und der möglichen Auswirkungen auf die Rentabilität bei rückläufigen Handelsvolumina.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lang & Schwarz eingestellt.

Informationen zur Lang & Schwarz Aktie

Es gibt 9 Mio. Lang & Schwarz Aktien. Damit ist das Unternehmen 200,09 Mio. wert.

Lang & Schwarz glänzt im ersten Halbjahr 2025 mit beeindruckenden Zahlen und strategischen Führungswechseln.

EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Herausragendes Ergebnis im ersten Halbjahr 2025, sehr positiver Start in das dritte Quartal 2025 22.08.2025 / …

Ob die Lang & Schwarz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen.