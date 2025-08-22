    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    HENSOLDT Aktie überzeugt mit Kursplus - 22.08.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die HENSOLDT Aktie bisher um +3,35 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.08.2025

    Die HENSOLDT Aktie konnte bisher um +3,35 % auf 86,50 zulegen. Das sind +2,80  mehr als am letzten Handelstag. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die HENSOLDT Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +6,52 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -1,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,34 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +144,39 % gewonnen.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,16 %
    1 Monat -16,34 %
    3 Monate +6,52 %
    1 Jahr +151,93 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Hensoldt Aktie vor allem um die Auswirkungen geopolitischer Spannungen auf die Kursentwicklung. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Rüstungsgütern aufgrund der unsicheren Lage in der Ukraine und den Drohgebärden Chinas gegenüber Taiwan steigt. Dies könnte zu einer Beschleunigung der Investitionsausgaben führen, insbesondere in Deutschland, das seine militärische Ausstattung modernisieren muss. Hensoldt wird als Schlüsselakteur in der Bereitstellung moderner, KI-unterstützter Systemlösungen gesehen. Trotz kurzfristiger Kurskorrekturen wird langfristig ein positives Wachstumspotenzial aufgrund der steigenden Nachfrage nach Sicherheitstechnologien erwartet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,98 Mrd. wert.

    HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


