HENSOLDT Aktie überzeugt mit Kursplus - 22.08.2025

Die HENSOLDT Aktie konnte bisher um +3,35 % auf 86,50€ zulegen. Das sind +2,80 € mehr als am letzten Handelstag. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die HENSOLDT Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +6,52 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -1,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,34 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +144,39 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,16 % 1 Monat -16,34 % 3 Monate +6,52 % 1 Jahr +151,93 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Hensoldt Aktie vor allem um die Auswirkungen geopolitischer Spannungen auf die Kursentwicklung. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Rüstungsgütern aufgrund der unsicheren Lage in der Ukraine und den Drohgebärden Chinas gegenüber Taiwan steigt. Dies könnte zu einer Beschleunigung der Investitionsausgaben führen, insbesondere in Deutschland, das seine militärische Ausstattung modernisieren muss. Hensoldt wird als Schlüsselakteur in der Bereitstellung moderner, KI-unterstützter Systemlösungen gesehen. Trotz kurzfristiger Kurskorrekturen wird langfristig ein positives Wachstumspotenzial aufgrund der steigenden Nachfrage nach Sicherheitstechnologien erwartet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,98 Mrd. wert.

Die jüngste Korrektur hat Wirkung gezeigt: Citi sieht Renk und Hensoldt nicht länger als fundamental überbewertet. Nach der Kehrtwende greifen Anleger wieder zu, die Aktien stabilisieren sich.

In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 22.08.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

Vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell bewegen sich die deutschen Aktien-Indizes am Freitag nur wenig. Die geldpolitischen Signale Powells könnten die Börsen in eine neue Richtung schicken. Der Dax notierte gegen …

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.