Berenberg senkt Ziel für Ströer auf 69 Euro - 'Buy'

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 42,40 auf Tradegate (22. August 2025, 13:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -1,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,22 %.

Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,36 Mrd..

Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +32,39 %/+77,30 % bedeutet.