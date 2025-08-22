    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dagrofa Dänemark tritt der EMD Retail Group bei (FOTO)

    Pfäffikon/Schweiz (ots) -

    - Nach Axfood in Schweden und einer neuen Formation polnischer Einzelhändler
    kann die internationale Einzelhandelsallianz ihre Zusammenarbeit mit der
    A-Marken-Industrie jetzt um den namhaften Einzelhändler aus Dänemark erweitern

    Um ihren Millionen von Einzelhandelskunden noch mehr Vorteile zu bieten,
    verstärkt die European Marketing Distribution (EMD) ihre Präsenz in
    Skandinavien. Nach der erst kürzlich bekannt gemachten Integration des
    schwedischen Einzelhändlers Axfood wird im Jahr 2026 mit Dagrofa aus Dänemark
    ein weiteres EMD-Mitglied der EMD Retail Group beitreten. Dagrofa ist bereits
    seit 2002 EMD-Aktionär.

    Zur Klarstellung: Während sich die EMD und ihre Mitgliedsunternehmen auf die
    Beschaffung und Vermarktung erfolgreicher Handelsmarkenprodukte konzentrieren,
    realisieren die in der Retail Group zusammengeschlossenen EMD-Mitglieder in
    Zusammenarbeit mit führenden multinationalen A-Markenherstellern auch
    grenzüberschreitende Dienstleistungen und Marketingkonzepte.

    In der Retail Group wird Dagrofa aus Dänemark ab 2026 mit namhaften und
    erfolgreichen Handelsunternehmen in ihren jeweiligen Heimatländern
    zusammenarbeiten. Akteure wie die Euromadi Alfa Group aus Spanien, ESD Italia,
    Superunie aus den Niederlanden, RTG International aus Deutschland, Axfood aus
    Schweden und eine neue Gruppe von Handelsunternehmen aus Polen sind bereits in
    der Retail Group engagiert.

    Die Kernaufgaben für die Mitglieder der EMD Retail Group und das neue Mitglied
    Dagrofa sind klar definiert: Es geht um die Förderung und Vermarktung
    etablierter und begehrter Top-Markenprodukte (einschließlich länderspezifischer
    Innovationen und Variationen dieser A-Marken), die für Kunden im internationalen
    Einzelhandel unverzichtbar sind. Die EMD Retail Group arbeitet mit den
    renommiertesten Herstellern der Branche zusammen, darunter auch diese A-Marken.

    Dagrofa ist ein wichtiger Akteur in Dänemark

    Mit vier Supermarktformaten - Spar, MENY, MinKoebmand und Let-Koeb - ist Dagrofa
    in Dänemark mit 540 Filialen vertreten und hat einen Marktanteil von fast 11
    Prozent im dänischen Einzelhandel. Dagrofa verfügt außerdem über bedeutende
    Geschäftsbereiche im Großhandel und in der Gastronomie mit 30 Cash &
    Carry-Märkten.

    Die Gruppe bringt einen zusätzlichen Verbraucherumsatz von 2,8 Milliarden Euro
    in die EMD Retail Group ein.

    Jesper Bjerring , Einkaufsleiter bei Dagrofa, kommentierte den Beitritt zur
    Retail Group wie folgt: "Der Beitritt zur EMD Retail Group ist ein strategischer
    Schritt für Dagrofa. Er ermöglicht uns den Zugang zu neuen Erkenntnissen,
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Dagrofa Dänemark tritt der EMD Retail Group bei (FOTO) - Nach Axfood in Schweden und einer neuen Formation polnischer Einzelhändler kann die internationale Einzelhandelsallianz ihre Zusammenarbeit mit der A-Marken-Industrie jetzt um den namhaften Einzelhändler aus Dänemark erweitern Um ihren …