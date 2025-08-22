Dagrofa Dänemark tritt der EMD Retail Group bei (FOTO)

Pfäffikon/Schweiz (ots) -



- Nach Axfood in Schweden und einer neuen Formation polnischer Einzelhändler

kann die internationale Einzelhandelsallianz ihre Zusammenarbeit mit der

A-Marken-Industrie jetzt um den namhaften Einzelhändler aus Dänemark erweitern



Um ihren Millionen von Einzelhandelskunden noch mehr Vorteile zu bieten,

verstärkt die European Marketing Distribution (EMD) ihre Präsenz in

Skandinavien. Nach der erst kürzlich bekannt gemachten Integration des

schwedischen Einzelhändlers Axfood wird im Jahr 2026 mit Dagrofa aus Dänemark

ein weiteres EMD-Mitglied der EMD Retail Group beitreten. Dagrofa ist bereits

seit 2002 EMD-Aktionär.





Zur Klarstellung: Während sich die EMD und ihre Mitgliedsunternehmen auf dieBeschaffung und Vermarktung erfolgreicher Handelsmarkenprodukte konzentrieren,realisieren die in der Retail Group zusammengeschlossenen EMD-Mitglieder inZusammenarbeit mit führenden multinationalen A-Markenherstellern auchgrenzüberschreitende Dienstleistungen und Marketingkonzepte.In der Retail Group wird Dagrofa aus Dänemark ab 2026 mit namhaften underfolgreichen Handelsunternehmen in ihren jeweiligen Heimatländernzusammenarbeiten. Akteure wie die Euromadi Alfa Group aus Spanien, ESD Italia,Superunie aus den Niederlanden, RTG International aus Deutschland, Axfood ausSchweden und eine neue Gruppe von Handelsunternehmen aus Polen sind bereits inder Retail Group engagiert.Die Kernaufgaben für die Mitglieder der EMD Retail Group und das neue MitgliedDagrofa sind klar definiert: Es geht um die Förderung und Vermarktungetablierter und begehrter Top-Markenprodukte (einschließlich länderspezifischerInnovationen und Variationen dieser A-Marken), die für Kunden im internationalenEinzelhandel unverzichtbar sind. Die EMD Retail Group arbeitet mit denrenommiertesten Herstellern der Branche zusammen, darunter auch diese A-Marken.Dagrofa ist ein wichtiger Akteur in DänemarkMit vier Supermarktformaten - Spar, MENY, MinKoebmand und Let-Koeb - ist Dagrofain Dänemark mit 540 Filialen vertreten und hat einen Marktanteil von fast 11Prozent im dänischen Einzelhandel. Dagrofa verfügt außerdem über bedeutendeGeschäftsbereiche im Großhandel und in der Gastronomie mit 30 Cash &Carry-Märkten.Die Gruppe bringt einen zusätzlichen Verbraucherumsatz von 2,8 Milliarden Euroin die EMD Retail Group ein.Jesper Bjerring , Einkaufsleiter bei Dagrofa, kommentierte den Beitritt zurRetail Group wie folgt: "Der Beitritt zur EMD Retail Group ist ein strategischerSchritt für Dagrofa. Er ermöglicht uns den Zugang zu neuen Erkenntnissen,