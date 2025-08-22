Dagrofa Dänemark tritt der EMD Retail Group bei (FOTO)
Pfäffikon/Schweiz (ots) -
- Nach Axfood in Schweden und einer neuen Formation polnischer Einzelhändler
kann die internationale Einzelhandelsallianz ihre Zusammenarbeit mit der
A-Marken-Industrie jetzt um den namhaften Einzelhändler aus Dänemark erweitern
Um ihren Millionen von Einzelhandelskunden noch mehr Vorteile zu bieten,
verstärkt die European Marketing Distribution (EMD) ihre Präsenz in
Skandinavien. Nach der erst kürzlich bekannt gemachten Integration des
schwedischen Einzelhändlers Axfood wird im Jahr 2026 mit Dagrofa aus Dänemark
ein weiteres EMD-Mitglied der EMD Retail Group beitreten. Dagrofa ist bereits
seit 2002 EMD-Aktionär.
Zur Klarstellung: Während sich die EMD und ihre Mitgliedsunternehmen auf die
Beschaffung und Vermarktung erfolgreicher Handelsmarkenprodukte konzentrieren,
realisieren die in der Retail Group zusammengeschlossenen EMD-Mitglieder in
Zusammenarbeit mit führenden multinationalen A-Markenherstellern auch
grenzüberschreitende Dienstleistungen und Marketingkonzepte.
In der Retail Group wird Dagrofa aus Dänemark ab 2026 mit namhaften und
erfolgreichen Handelsunternehmen in ihren jeweiligen Heimatländern
zusammenarbeiten. Akteure wie die Euromadi Alfa Group aus Spanien, ESD Italia,
Superunie aus den Niederlanden, RTG International aus Deutschland, Axfood aus
Schweden und eine neue Gruppe von Handelsunternehmen aus Polen sind bereits in
der Retail Group engagiert.
Die Kernaufgaben für die Mitglieder der EMD Retail Group und das neue Mitglied
Dagrofa sind klar definiert: Es geht um die Förderung und Vermarktung
etablierter und begehrter Top-Markenprodukte (einschließlich länderspezifischer
Innovationen und Variationen dieser A-Marken), die für Kunden im internationalen
Einzelhandel unverzichtbar sind. Die EMD Retail Group arbeitet mit den
renommiertesten Herstellern der Branche zusammen, darunter auch diese A-Marken.
Dagrofa ist ein wichtiger Akteur in Dänemark
Mit vier Supermarktformaten - Spar, MENY, MinKoebmand und Let-Koeb - ist Dagrofa
in Dänemark mit 540 Filialen vertreten und hat einen Marktanteil von fast 11
Prozent im dänischen Einzelhandel. Dagrofa verfügt außerdem über bedeutende
Geschäftsbereiche im Großhandel und in der Gastronomie mit 30 Cash &
Carry-Märkten.
Die Gruppe bringt einen zusätzlichen Verbraucherumsatz von 2,8 Milliarden Euro
in die EMD Retail Group ein.
Jesper Bjerring , Einkaufsleiter bei Dagrofa, kommentierte den Beitritt zur
Retail Group wie folgt: "Der Beitritt zur EMD Retail Group ist ein strategischer
Schritt für Dagrofa. Er ermöglicht uns den Zugang zu neuen Erkenntnissen,
