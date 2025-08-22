Workday (A) - Aktie erlebt Kurseinbruch - 22.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Workday (A) Aktie. Mit einer Performance von -4,25 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Workday ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Softwarelösungen für Finanz- und Personalmanagement, bekannt für seine benutzerfreundlichen Anwendungen. Hauptkonkurrenten sind SAP, Oracle und ADP. Workday überzeugt durch kontinuierliche Updates und starke Kundenbindung.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Workday (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -21,67 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Workday (A) Aktie damit um +0,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,18 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -24,45 % verloren.

Workday (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,58 % 1 Monat -5,18 % 3 Monate -21,67 % 1 Jahr -10,68 %

Informationen zur Workday (A) Aktie

Es gibt 216 Mio. Workday (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,52 Mrd. wert.

Chime (NASDAQ: CHYM), a leading consumer financial technology company, today announced a strategic partnership with Workday (NASDAQ: WDAY) to become a Workday Wellness partner for financial benefits. This partnership will integrate Chime Workplace, …

Workday erlebt einen KI-Boom, der die Wachstumsdynamik jetzt wieder befeuern könnte. Kursschwäche zum Einstieg nutzen?

Workday (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Workday (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Workday (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.