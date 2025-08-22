RBC stuft Adidas auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die Ausgabenbereitschaft für Sportartikel in den USA sei leicht rückläufig, wobei die Besorgnis über Zölle zunehme, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie auf Basis eigener Marktumfragen. In China bessere sich die Konsumstimmung. Für Adidas sei die absolute Markenpositionierung solide, jedoch könnte unter anderem geringere Präferenz für Lifestyle-Schuhe in den USA und China problematisch sein./edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 22:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 170,1EUR auf Tradegate (22. August 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 260
Kursziel alt: 260
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
