/ BusinessBike legt Nachhaltigkeitsbericht 2024 vor. (FOTO)

Herzogenaurach (ots) - BusinessBike, einer der führenden Anbieter für

Dienstradleasing in Deutschland, hat seinen Nachhaltigkeitsbericht für das

Geschäftsjahr 2024 vorgelegt. Der Bericht dokumentiert die Fortschritte des

Unternehmens im vergangenen Jahr und gibt Einblicke in die Umsetzung seiner

Nachhaltigkeitsstrategie. Dabei wird deutlich, wie BusinessBike seine

Verantwortung gegenüber Umwelt, Gesellschaft und Mitarbeitenden weiter fest in

seiner Unternehmenskultur verankert.



BusinessBike hat seinen zweiten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, der die

im Jahr 2024 umgesetzten Maßnahmen hervorhebt und zugleich die Herausforderungen

aufzeigt, denen sich das Unternehmen weiterhin engagiert stellt. Von Klimaschutz

und sozialem Engagement bis hin zu internen Initiativen - der freiwillige

Bericht unterstreicht, wie Nachhaltigkeit als fester Bestandteil der DNA von

BusinessBike gelebt wird.









Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur von

BusinessBike und prägt das Handeln des Leasing-Spezialisten in allen Bereichen.

Als Anbieter von emissionsfreier Mobilität verfolgt BusinessBike nicht nur das

Ziel, durch sein Kerngeschäft zur Reduktion von CO2-Emissionen beizutragen,

sondern auch innerhalb des eigenen Betriebs nachhaltige Prozesse voranzutreiben.

BusinessBike engagiert sich aktiv im Umweltschutz, unterstützt soziale

Initiativen und fördert intern Respekt, Vielfalt und Inklusion.



Stefan Page, Geschäftsführer von BusinessBike, erklärt: "Unsere Mission bei

BusinessBike ist es, nachhaltige Mobilitätslösungen für möglichst viele Menschen

zugänglich zu machen. Dabei beginnen wir immer bei uns selbst: Nachhaltigkeit

ist fest in unserer Unternehmenskultur verankert und prägt unser Handeln sowohl

nach außen als auch intern. Wir kennen die Herausforderungen, vor denen unser

Unternehmen, unsere Branche und unsere Umwelt stehen, und arbeiten

kontinuierlich daran, einen positiven Beitrag für Gesellschaft und Klima zu

leisten."



Jean-Marc Dupont, CSR-Manager bei BusinessBike, ergänzt: "Unser

Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert nicht nur unsere Fortschritte, sondern steht

auch für unser klares Bekenntnis zu Transparenz. Uns ist es wichtig, unsere

nachhaltigen Maßnahmen offen zu kommunizieren und kontinuierlich

weiterzuentwickeln."



Erfolge aus dem Jahr 2024



Im vergangenen Jahr konnte BusinessBike zahlreiche Projekte und Initiativen

umsetzen, darunter:



- Umzug in ein neues, nachhaltiges Bürogebäude: Der neue Hauptsitz in

Herzogenaurach wurde unter starken Nachhaltigkeitsaspekten konzipiert und

bietet eine verbesserte Energieeffizienz sowie eine Förderung Seite 1 von 2 Seite 2 ►





