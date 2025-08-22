    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Verantwortung und Fortschritt

    / BusinessBike legt Nachhaltigkeitsbericht 2024 vor. (FOTO)

    Herzogenaurach (ots) - BusinessBike, einer der führenden Anbieter für
    Dienstradleasing in Deutschland, hat seinen Nachhaltigkeitsbericht für das
    Geschäftsjahr 2024 vorgelegt. Der Bericht dokumentiert die Fortschritte des
    Unternehmens im vergangenen Jahr und gibt Einblicke in die Umsetzung seiner
    Nachhaltigkeitsstrategie. Dabei wird deutlich, wie BusinessBike seine
    Verantwortung gegenüber Umwelt, Gesellschaft und Mitarbeitenden weiter fest in
    seiner Unternehmenskultur verankert.

    BusinessBike hat seinen zweiten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, der die
    im Jahr 2024 umgesetzten Maßnahmen hervorhebt und zugleich die Herausforderungen
    aufzeigt, denen sich das Unternehmen weiterhin engagiert stellt. Von Klimaschutz
    und sozialem Engagement bis hin zu internen Initiativen - der freiwillige
    Bericht unterstreicht, wie Nachhaltigkeit als fester Bestandteil der DNA von
    BusinessBike gelebt wird.

    Nachhaltigkeit als Kern der Unternehmenskultur

    Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur von
    BusinessBike und prägt das Handeln des Leasing-Spezialisten in allen Bereichen.
    Als Anbieter von emissionsfreier Mobilität verfolgt BusinessBike nicht nur das
    Ziel, durch sein Kerngeschäft zur Reduktion von CO2-Emissionen beizutragen,
    sondern auch innerhalb des eigenen Betriebs nachhaltige Prozesse voranzutreiben.
    BusinessBike engagiert sich aktiv im Umweltschutz, unterstützt soziale
    Initiativen und fördert intern Respekt, Vielfalt und Inklusion.

    Stefan Page, Geschäftsführer von BusinessBike, erklärt: "Unsere Mission bei
    BusinessBike ist es, nachhaltige Mobilitätslösungen für möglichst viele Menschen
    zugänglich zu machen. Dabei beginnen wir immer bei uns selbst: Nachhaltigkeit
    ist fest in unserer Unternehmenskultur verankert und prägt unser Handeln sowohl
    nach außen als auch intern. Wir kennen die Herausforderungen, vor denen unser
    Unternehmen, unsere Branche und unsere Umwelt stehen, und arbeiten
    kontinuierlich daran, einen positiven Beitrag für Gesellschaft und Klima zu
    leisten."

    Jean-Marc Dupont, CSR-Manager bei BusinessBike, ergänzt: "Unser
    Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert nicht nur unsere Fortschritte, sondern steht
    auch für unser klares Bekenntnis zu Transparenz. Uns ist es wichtig, unsere
    nachhaltigen Maßnahmen offen zu kommunizieren und kontinuierlich
    weiterzuentwickeln."

    Erfolge aus dem Jahr 2024

    Im vergangenen Jahr konnte BusinessBike zahlreiche Projekte und Initiativen
    umsetzen, darunter:

    - Umzug in ein neues, nachhaltiges Bürogebäude: Der neue Hauptsitz in
    Herzogenaurach wurde unter starken Nachhaltigkeitsaspekten konzipiert und
    bietet eine verbesserte Energieeffizienz sowie eine Förderung
