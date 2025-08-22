Verantwortung und Fortschritt
/ BusinessBike legt Nachhaltigkeitsbericht 2024 vor. (FOTO)
Herzogenaurach (ots) - BusinessBike, einer der führenden Anbieter für
Dienstradleasing in Deutschland, hat seinen Nachhaltigkeitsbericht für das
Geschäftsjahr 2024 vorgelegt. Der Bericht dokumentiert die Fortschritte des
Unternehmens im vergangenen Jahr und gibt Einblicke in die Umsetzung seiner
Nachhaltigkeitsstrategie. Dabei wird deutlich, wie BusinessBike seine
Verantwortung gegenüber Umwelt, Gesellschaft und Mitarbeitenden weiter fest in
seiner Unternehmenskultur verankert.
BusinessBike hat seinen zweiten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, der die
im Jahr 2024 umgesetzten Maßnahmen hervorhebt und zugleich die Herausforderungen
aufzeigt, denen sich das Unternehmen weiterhin engagiert stellt. Von Klimaschutz
und sozialem Engagement bis hin zu internen Initiativen - der freiwillige
Bericht unterstreicht, wie Nachhaltigkeit als fester Bestandteil der DNA von
BusinessBike gelebt wird.
Nachhaltigkeit als Kern der Unternehmenskultur
Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur von
BusinessBike und prägt das Handeln des Leasing-Spezialisten in allen Bereichen.
Als Anbieter von emissionsfreier Mobilität verfolgt BusinessBike nicht nur das
Ziel, durch sein Kerngeschäft zur Reduktion von CO2-Emissionen beizutragen,
sondern auch innerhalb des eigenen Betriebs nachhaltige Prozesse voranzutreiben.
BusinessBike engagiert sich aktiv im Umweltschutz, unterstützt soziale
Initiativen und fördert intern Respekt, Vielfalt und Inklusion.
Stefan Page, Geschäftsführer von BusinessBike, erklärt: "Unsere Mission bei
BusinessBike ist es, nachhaltige Mobilitätslösungen für möglichst viele Menschen
zugänglich zu machen. Dabei beginnen wir immer bei uns selbst: Nachhaltigkeit
ist fest in unserer Unternehmenskultur verankert und prägt unser Handeln sowohl
nach außen als auch intern. Wir kennen die Herausforderungen, vor denen unser
Unternehmen, unsere Branche und unsere Umwelt stehen, und arbeiten
kontinuierlich daran, einen positiven Beitrag für Gesellschaft und Klima zu
leisten."
Jean-Marc Dupont, CSR-Manager bei BusinessBike, ergänzt: "Unser
Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert nicht nur unsere Fortschritte, sondern steht
auch für unser klares Bekenntnis zu Transparenz. Uns ist es wichtig, unsere
nachhaltigen Maßnahmen offen zu kommunizieren und kontinuierlich
weiterzuentwickeln."
Erfolge aus dem Jahr 2024
Im vergangenen Jahr konnte BusinessBike zahlreiche Projekte und Initiativen
umsetzen, darunter:
- Umzug in ein neues, nachhaltiges Bürogebäude: Der neue Hauptsitz in
Herzogenaurach wurde unter starken Nachhaltigkeitsaspekten konzipiert und
bietet eine verbesserte Energieeffizienz sowie eine Förderung
