MCF Energy gibt Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt

Vancouver, British Columbia - 21. August 2025 / IRW-Press / MCF Energy Ltd. (TSX.V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) freut sich, die Durchführung einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Platzierung“) bekannt zu geben, mit der ein Bruttomindesterlös in Höhe von 500.000 $ generiert werden soll. Im Rahmen der Platzierung werden mindestens 10.000.000 Wertpapiereinheiten (die „Einheiten“) zum Preis von 0,05 $ pro Einheit ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“), wobei jeder Warrant den jeweiligen Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,06 $ berechtigt und während eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum ausgeübt werden kann.

Der Abschluss der Platzierung erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange. Alle in Verbindung mit der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

In Verbindung mit der Platzierung kann das Unternehmen ein Vermittlungshonorar bezahlen, das einem Gegenwert von bis zu 6,0 % jenes Bruttoerlöses entspricht, den das Unternehmen aus dem Verkauf von Einheiten an zeichnende Personen erzielt, die direkt von anspruchsberechtigten Vermittlern an das Unternehmen herangeführt werden. Zusätzlich kann das Unternehmen anspruchsberechtigten Vermittlern nicht übertragbare Vermittler-Warrants gewähren, deren Anzahl bis zu 6,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen der Platzierung verkauften Einheiten ausmacht. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den jeweiligen Inhaber innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Erwerb einer Aktie zum Preis von 0,06 $ pro Aktie.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung als Working Capital bzw. für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

SÄMTLICHE HIER ERWÄHNTEN WERTPAPIERE WERDEN NICHT NACH DEM UNITED STATES SECURITIES ACT VON 1933 (DAS „GESETZ VON 1933“) REGISTRIERT UND EIN ANGEBOT BZW. EIN VERKAUF IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BZW. AN US-BÜRGER DARF NICHT OHNE REGISTRIERUNG BZW. OHNE EINE ENTSPRECHENDE AUSNAHMEGENEHMIGUNG VON DEN REGISTRIERUNGSBESTIMMUNGEN GEMÄSS DEM GESETZ VON 1933 ERFOLGEN.