Stars & Flops
Diese Aktien lieben die Hedgefonds – und diese nicht
Hedgefonds verraten ihre Favoriten: Capital One, Skechers & Co. gewinnen rasant an Beliebtheit – während Giganten wie Alphabet, Pfizer und Chipotle bei den Profis durchfallen.
- Hedgefonds favorisieren Capital One, Skechers stark.
- Giganten wie Alphabet und Pfizer verlieren Investoren.
- Beliebte Aktien könnten künftig outperformen, Warnung!
- Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Goldman Sachs hat in einer neuen Analyse die Aktien mit den größten Veränderungen in der Beliebtheit unter Hedgefonds im zweiten Quartal identifiziert. Grundlage waren die jüngsten 13F-Meldungen der Fonds. Ben Snider, Senior Equity Strategist bei Goldman Sachs, erklärte: "Historisch gesehen haben Aktien mit dem größten Anstieg der Anzahl von Hedgefonds-Investoren in den Quartalen nach ihrem Popularitätsanstieg in der Regel eine Outperformance gegenüber ihren Branchenkollegen erzielt." Umgekehrt hätten Titel, die Investoren in größerer Zahl den Rücken gekehrt haben, "im Durchschnitt eine Underperformance gegenüber ihren Branchenkollegen erzielt".
Besonders gefragt war zuletzt Capital One Financial, das von 49 zusätzlichen Fonds gekauft wurde. Auch Loar Holdings (+37 Fonds), Skechers (+35), Carpenter Technology (+34), QXO (+34) und Fiserv (+33) gewannen stark dazu. Ebenfalls im Aufwind: Kenvue (+32), Brown & Brown (+31), Nu Holdings (+29) und Ulta Beauty (+28). Unter den großen Namen tauchten auch Intuit (+27), Ross Stores (+26) und Berkshire Hathaway (+26) auf.
Weitere Gewinner an Popularität waren SouthState, Old Dominion Freight Line, Insmed, Republic Services, James Hardie Industries und Otis Worldwide (jeweils +24). Mit Bristol-Myers Squibb (+23) konnte auch ein Pharmakonzern deutlich zulegen.
Auf der anderen Seite gibt es klare Verlierer. Besonders stark reduzierten Hedgefonds ihre Bestände bei Knight-Swift Transportation, DT Midstream und Concentrix (jeweils -21 Fonds). Auch Dominion Energy und Pfizer wurden jeweils von 20 Fonds abgebaut. Weitere Rückgänge verzeichneten Stifel Financial, Archer-Daniels-Midland, Chipotle, Fidelity National Financial und Atlassian (je -19).
Halliburton, Eaton, EOG Resources, Okta und Cloudflare verloren jeweils 18 Investoren. Bei Southern Company, Mettler-Toledo, Nexstar Media Group, Oshkosh und Alphabet zogen sich jeweils 17 Fonds zurück.
Die Liste zeigt, wie stark sich die Präferenzen institutioneller Investoren innerhalb weniger Monate verschieben können. Für Beobachter gilt: Die Gewinner dieser Bewegung könnten in den kommenden Quartalen Rückenwind an den Märkten verspüren, während die Absteiger Gefahr laufen, unterdurchschnittlich abzuschneiden.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion