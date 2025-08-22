    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCapital One Financial AktievorwärtsNachrichten zu Capital One Financial

    Stars & Flops

    293 Aufrufe 293 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diese Aktien lieben die Hedgefonds – und diese nicht

    Hedgefonds verraten ihre Favoriten: Capital One, Skechers & Co. gewinnen rasant an Beliebtheit – während Giganten wie Alphabet, Pfizer und Chipotle bei den Profis durchfallen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Hedgefonds favorisieren Capital One, Skechers stark.
    • Giganten wie Alphabet und Pfizer verlieren Investoren.
    • Beliebte Aktien könnten künftig outperformen, Warnung!
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Stars & Flops - Diese Aktien lieben die Hedgefonds – und diese nicht
    Foto: Unsplash

    Goldman Sachs hat in einer neuen Analyse die Aktien mit den größten Veränderungen in der Beliebtheit unter Hedgefonds im zweiten Quartal identifiziert. Grundlage waren die jüngsten 13F-Meldungen der Fonds. Ben Snider, Senior Equity Strategist bei Goldman Sachs, erklärte: "Historisch gesehen haben Aktien mit dem größten Anstieg der Anzahl von Hedgefonds-Investoren in den Quartalen nach ihrem Popularitätsanstieg in der Regel eine Outperformance gegenüber ihren Branchenkollegen erzielt." Umgekehrt hätten Titel, die Investoren in größerer Zahl den Rücken gekehrt haben, "im Durchschnitt eine Underperformance gegenüber ihren Branchenkollegen erzielt".

    Besonders gefragt war zuletzt Capital One Financial, das von 49 zusätzlichen Fonds gekauft wurde. Auch Loar Holdings (+37 Fonds), Skechers (+35), Carpenter Technology (+34), QXO (+34) und Fiserv (+33) gewannen stark dazu. Ebenfalls im Aufwind: Kenvue (+32), Brown & Brown (+31), Nu Holdings (+29) und Ulta Beauty (+28). Unter den großen Namen tauchten auch Intuit (+27), Ross Stores (+26) und Berkshire Hathaway (+26) auf.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Berkshire Hathaway B!
    Short
    522,81€
    Basispreis
    2,87
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    459,49€
    Basispreis
    2,78
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Weitere Gewinner an Popularität waren SouthState, Old Dominion Freight Line, Insmed, Republic Services, James Hardie Industries und Otis Worldwide (jeweils +24). Mit Bristol-Myers Squibb (+23) konnte auch ein Pharmakonzern deutlich zulegen.

    Tipp aus der RedaktionMit diesen Aktien das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

     

    Auf der anderen Seite gibt es klare Verlierer. Besonders stark reduzierten Hedgefonds ihre Bestände bei Knight-Swift Transportation, DT Midstream und Concentrix (jeweils -21 Fonds). Auch Dominion Energy und Pfizer wurden jeweils von 20 Fonds abgebaut. Weitere Rückgänge verzeichneten Stifel Financial, Archer-Daniels-Midland, Chipotle, Fidelity National Financial und Atlassian (je -19).

    Halliburton, Eaton, EOG Resources, Okta und Cloudflare verloren jeweils 18 Investoren. Bei Southern Company, Mettler-Toledo, Nexstar Media Group, Oshkosh und Alphabet zogen sich jeweils 17 Fonds zurück.

    Die Liste zeigt, wie stark sich die Präferenzen institutioneller Investoren innerhalb weniger Monate verschieben können. Für Beobachter gilt: Die Gewinner dieser Bewegung könnten in den kommenden Quartalen Rückenwind an den Märkten verspüren, während die Absteiger Gefahr laufen, unterdurchschnittlich abzuschneiden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 195,30$, was einem Rückgang von -9,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Stars & Flops Diese Aktien lieben die Hedgefonds – und diese nicht Hedgefonds verraten ihre Favoriten: Capital One, Skechers & Co. gewinnen rasant an Beliebtheit – während Giganten wie Alphabet, Pfizer und Chipotle bei den Profis durchfallen.