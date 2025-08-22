Diese Aktien lieben die Hedgefonds – und diese nicht

Goldman Sachs hat in einer neuen Analyse die Aktien mit den größten Veränderungen in der Beliebtheit unter Hedgefonds im zweiten Quartal identifiziert. Grundlage waren die jüngsten 13F-Meldungen der Fonds. Ben Snider, Senior Equity Strategist bei Goldman Sachs, erklärte: "Historisch gesehen haben Aktien mit dem größten Anstieg der Anzahl von Hedgefonds-Investoren in den Quartalen nach ihrem Popularitätsanstieg in der Regel eine Outperformance gegenüber ihren Branchenkollegen erzielt." Umgekehrt hätten Titel, die Investoren in größerer Zahl den Rücken gekehrt haben, "im Durchschnitt eine Underperformance gegenüber ihren Branchenkollegen erzielt".

Besonders gefragt war zuletzt Capital One Financial, das von 49 zusätzlichen Fonds gekauft wurde. Auch Loar Holdings (+37 Fonds), Skechers (+35), Carpenter Technology (+34), QXO (+34) und Fiserv (+33) gewannen stark dazu. Ebenfalls im Aufwind: Kenvue (+32), Brown & Brown (+31), Nu Holdings (+29) und Ulta Beauty (+28). Unter den großen Namen tauchten auch Intuit (+27), Ross Stores (+26) und Berkshire Hathaway (+26) auf.