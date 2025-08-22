BYD Aktie heute im Plus - 22.08.2025

Die BYD Aktie konnte bisher um +1,66 % auf 12,565€ zulegen. Das sind +0,205 € mehr als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die BYD Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -27,14 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,82 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,52 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BYD +18,13 % gewonnen.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,82 % 1 Monat -11,52 % 3 Monate -27,14 % 1 Jahr +44,94 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um steuerliche Bewertungen von Kursgewinnen, die wachsende Marktpräsenz von BYD im E-Fahrzeugsektor, insbesondere in Madrid, die Kursentwicklung der Aktie mit einem Anstieg von 14% im Jahresvergleich, technische Aspekte der Ladeleistung im Vergleich zur Konkurrenz sowie Strategien zur Nutzung von Kursschwankungen und potenzielle zukünftige Kursentwicklungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,28 Mrd. wert.

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.