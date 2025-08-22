AKTIE IM FOKUS
Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally
- Commerzbank-Aktien verlieren fast 4% nach Rally.
- Höchststand von fast 38 Euro seit März 2011.
- Unicredit-Übernahmeinteresse treibt Kursrally an.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien der Commerzbank haben nach ihrer jüngsten Kursrally am Freitag in einem stabilen Gesamtmarkt fast vier Prozent eingebüßt. Noch am Vortag hatten sie mit fast 38 Euro einen neuerlichen Höchststand seit März 2011 erreicht.
Im laufenden Jahr gewannen sie dabei 141 Prozent und im dritten Quartal 42 Prozent. Im laufenden Quartal sind sie klarer Dax-Favorit , auf Jahressicht stehen nur Rheinmetall noch besser da.
Der 2025 insgesamt enorm starken europäischen Bankenbranche liefen Commerzbank-Papiere ebenfalls voran. Haupttreiber der Rally bei der Commerzbank war das Interesse der italienischen Unicredit an einer Übernahme des Frankfurter Geldhauses. Die Commerzbank wehrt sich dagegen./ag/jha/
