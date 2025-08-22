    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally

    • Commerzbank-Aktien verlieren fast 4% nach Rally.
    • Höchststand von fast 38 Euro seit März 2011.
    • Unicredit-Übernahmeinteresse treibt Kursrally an.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien der Commerzbank haben nach ihrer jüngsten Kursrally am Freitag in einem stabilen Gesamtmarkt fast vier Prozent eingebüßt. Noch am Vortag hatten sie mit fast 38 Euro einen neuerlichen Höchststand seit März 2011 erreicht.

    Im laufenden Jahr gewannen sie dabei 141 Prozent und im dritten Quartal 42 Prozent. Im laufenden Quartal sind sie klarer Dax-Favorit , auf Jahressicht stehen nur Rheinmetall noch besser da.

    Der 2025 insgesamt enorm starken europäischen Bankenbranche liefen Commerzbank-Papiere ebenfalls voran. Haupttreiber der Rally bei der Commerzbank war das Interesse der italienischen Unicredit an einer Übernahme des Frankfurter Geldhauses. Die Commerzbank wehrt sich dagegen./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 1.619 auf Tradegate (22. August 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -1,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 74,53 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.048,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.740,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +7,01 %/+38,38 % bedeutet.




