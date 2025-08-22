    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Börsen Update

    Börsen Update Europa - 22.08. - FTSE Athex 20 stark +2,17 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX bewegt sich bei 24.290,15 PKT und steigt um +0,08 %.
    Top-Werte: Bayer +2,05 %, Sartorius Vz. +1,65 %, Mercedes-Benz Group +1,28 %
    Flop-Werte: Commerzbank -3,60 %, DHL Group -1,22 %, Heidelberg Materials -0,74 %

    Der MDAX bewegt sich bei 30.770,77 PKT und steigt um +0,41 %.
    Top-Werte: United Internet +3,89 %, HENSOLDT +2,87 %, PUMA +2,58 %
    Flop-Werte: CTS Eventim -5,12 %, Redcare Pharmacy -0,67 %, AUTO1 Group -0,53 %

    Der TecDAX steht bei 3.760,73 PKT und gewinnt bisher +0,22 %.
    Top-Werte: SILTRONIC AG +4,67 %, United Internet +3,89 %, HENSOLDT +2,87 %
    Flop-Werte: Draegerwerk -0,65 %, Nemetschek -0,50 %, CANCOM SE -0,44 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:53) bei 5.475,74 PKT und steigt um +0,30 %.
    Top-Werte: Bayer +2,05 %, Prosus Registered (N) +1,87 %, Mercedes-Benz Group +1,28 %
    Flop-Werte: DHL Group -1,22 %, Vinci -0,98 %, AXA -0,77 %

    Der ATX steht bei 4.810,31 PKT und gewinnt bisher +0,02 %.
    Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,54 %, Mayr-Melnhof Karton +3,17 %, Lenzing +1,74 %
    Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -2,54 %, Erste Group Bank -2,14 %, Andritz -1,08 %

    Der SMI steht aktuell (13:59:55) bei 12.274,24 PKT und steigt um +0,27 %.
    Top-Werte: Alcon +2,33 %, Logitech International +1,40 %, Swiss Re +1,18 %
    Flop-Werte: Swiss Life Holding -0,55 %, Holcim -0,21 %, Geberit -0,16 %

    Der CAC 40 steht bei 7.951,90 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.
    Top-Werte: STMicroelectronics +2,29 %, Teleperformance +1,48 %, Stellantis +1,22 %
    Flop-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin -1,37 %, Vinci -0,98 %, AXA -0,77 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:23) bei 2.667,45 PKT und steigt um +0,66 %.
    Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +1,83 %, SKF (B) +1,62 %, Alfa Laval +1,28 %
    Flop-Werte: Tele2 (B) -0,22 %, Securitas Shs(B) -0,22 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,15 %

    Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.180,00 PKT und steigt um +2,17 %.
    Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,58 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,46 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,23 %
    Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,16 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,71 %, Jumbo -0,57 %



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
