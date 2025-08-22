Börsen Update Europa - 22.08. - FTSE Athex 20 stark +2,17 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.770,77 PKT und steigt um +0,41 %. Top-Werte: United Internet +3,89 %, HENSOLDT +2,87 %, PUMA +2,58 % Flop-Werte: CTS Eventim -5,12 %, Redcare Pharmacy -0,67 %, AUTO1 Group -0,53 %

Der DAX bewegt sich bei 24.290,15 PKT und steigt um +0,08 %. Top-Werte: Bayer +2,05 %, Sartorius Vz. +1,65 %, Mercedes-Benz Group +1,28 % Flop-Werte: Commerzbank -3,60 %, DHL Group -1,22 %, Heidelberg Materials -0,74 %

Der TecDAX steht bei 3.760,73 PKT und gewinnt bisher +0,22 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +4,67 %, United Internet +3,89 %, HENSOLDT +2,87 %

Flop-Werte: Draegerwerk -0,65 %, Nemetschek -0,50 %, CANCOM SE -0,44 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:53) bei 5.475,74 PKT und steigt um +0,30 %.

Top-Werte: Bayer +2,05 %, Prosus Registered (N) +1,87 %, Mercedes-Benz Group +1,28 %

Flop-Werte: DHL Group -1,22 %, Vinci -0,98 %, AXA -0,77 %

Der ATX steht bei 4.810,31 PKT und gewinnt bisher +0,02 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,54 %, Mayr-Melnhof Karton +3,17 %, Lenzing +1,74 %

Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -2,54 %, Erste Group Bank -2,14 %, Andritz -1,08 %

Der SMI steht aktuell (13:59:55) bei 12.274,24 PKT und steigt um +0,27 %.

Top-Werte: Alcon +2,33 %, Logitech International +1,40 %, Swiss Re +1,18 %

Flop-Werte: Swiss Life Holding -0,55 %, Holcim -0,21 %, Geberit -0,16 %

Der CAC 40 steht bei 7.951,90 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +2,29 %, Teleperformance +1,48 %, Stellantis +1,22 %

Flop-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin -1,37 %, Vinci -0,98 %, AXA -0,77 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:23) bei 2.667,45 PKT und steigt um +0,66 %.

Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +1,83 %, SKF (B) +1,62 %, Alfa Laval +1,28 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -0,22 %, Securitas Shs(B) -0,22 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,15 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.180,00 PKT und steigt um +2,17 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,58 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,46 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,23 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,16 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,71 %, Jumbo -0,57 %