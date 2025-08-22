Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin vor dem Wochenende im Minus: Was bedeutet das für Anleger? - 22.08.25
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,16 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 113.507,64USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +1,16 %. XRP/USD änderte sich um -1,61 %. Solana SOL/USD änderte sich um -0,38 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -3,90 %, ETH/USD um -2,93 %, SOL/USD um -3,46 % und XRP/USD änderte sich um -7,53 %.
