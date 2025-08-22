    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Bitcoin vor dem Wochenende im Minus: Was bedeutet das für Anleger? - 22.08.25

    Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,16 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 113.507,64USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +1,16 %. XRP/USD änderte sich um -1,61 %. Solana SOL/USD änderte sich um -0,38 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -3,90 %, ETH/USD um -2,93 %, SOL/USD um -3,46 % und XRP/USD änderte sich um -7,53 %.

    Bitcoin

    -0,44 %
    -4,65 %
    -5,95 %
    +1,04 %
    +1.209,98 %

    ETH / USD

    -0,01 %
    -5,90 %
    +13,75 %
    +67,78 %
    +1.835,50 %

    XRP / USD

    -1,89 %
    -7,09 %
    -19,45 %
    +17,69 %
    +1.132,10 %

    SOL / USD

    -1,16 %
    -4,84 %
    -6,40 %
    +1,99 %
    +18.696,80 %




