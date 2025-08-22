    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPDD Holdings Incorporation (A) (A) AktievorwärtsNachrichten zu PDD Holdings Incorporation (A) (A)

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 22.08.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie bisher um +3,76 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie.

    Foto: Rawf8 - stock.adobe.com

    PDD Holdings Inc. ist ein bedeutender Akteur im chinesischen E-Commerce, bekannt für seine Plattform Pinduoduo, die durch Gruppenrabatte und direkte Hersteller-Verbraucher-Verbindungen besticht. Mit innovativen Ansätzen konkurriert es erfolgreich gegen Alibaba und JD.com, wobei das Social-Commerce-Modell ein zentrales Alleinstellungsmerkmal darstellt.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.08.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,76 % im Plus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von PDD Holdings Incorporation (A) (A) einen Gewinn von +4,87 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie damit um +8,07 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,83 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei PDD Holdings Incorporation (A) (A) auf +16,11 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,07 %
    1 Monat +12,83 %
    3 Monate +4,87 %
    1 Jahr -18,06 %

    Informationen zur PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 156,87 Mrd.EUR wert.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.


    PDD Holdings Incorporation (A) (A)

    +3,30 %
    +7,46 %
    +12,73 %
    +6,93 %
    -18,18 %
    +136,84 %
    +51,05 %
    +381,11 %
