STRATEC Aktie unter Verkaufsdruck - 22.08.2025

Die STRATEC Aktie ist bisher um -2,43 % auf 26,10€ gefallen. Das sind -0,65 € weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

STRATEC ist ein führender Anbieter von automatisierten Lösungen für die In-vitro-Diagnostik, spezialisiert auf maßgeschneiderte Analysegeräte und Software. Mit starker Marktstellung in der Laborautomatisierung konkurriert es mit Branchengrößen wie Roche und Siemens. Einzigartig sind die kundenspezifischen Lösungen und strategischen Partnerschaften.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten STRATEC Aktionäre einen Verlust von -6,60 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die STRATEC Aktie damit um +2,67 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,58 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -10,48 % verloren.

Zeitraum Performance 1 Woche +2,67 % 1 Monat -3,58 % 3 Monate -6,60 % 1 Jahr -37,44 %

Es gibt 12 Mio. STRATEC Aktien. Damit ist das Unternehmen 317,32 Mio. wert.

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Stratec nach Halbjahreszahlen von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) des Diagnostik-Unternehmens hätten …

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec m Zuge eines Analystenwechsels von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Diagnostik-Unternehmen habe in seiner Nische eine globale Führungsstellung inne, schrieb …

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Stratec nach Halbjahreszahlen von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) des Diagnostik-Unternehmens hätten überwiegend …

Ob die STRATEC Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit.