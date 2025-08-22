    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProcter & Gamble AktievorwärtsNachrichten zu Procter & Gamble

    Aktien mit Aufholpotenzial

    1445 Aufrufe 1445 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alles teuer? – wo Anleger jetzt noch Schnäppchen finden

    An den Finanzmärkten ist derzeit kaum ein Schnäppchen in Sicht. US-Aktien sind nach dem Sommer-Rallye wieder teurer geworden. Das macht die Suche nach attraktiven Einstiegsgelegenheiten schwieriger, aber nicht unmöglich.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktien mit Aufholpotenzial - Alles teuer? – wo Anleger jetzt noch Schnäppchen finden
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Satte 30 Prozent hat der S&P500 seit dem April-Crash an Boden gut gemacht. Der Rebound zeugt von Stärke, erhöht aber auch das Rückschlagspotenzial in der aktuellen Marktlage. Wo können Investoren noch investieren, wenn sämtliche Indizes und Anlegerlieblinge nahe ihrer Höchststände notieren.

    "Die Märkte sind teuer, unsere Renditeerwartungen für die kommenden zwölf Monate sind daher verhaltener", fasst Charles Shriver, Portfoliomanager bei T. Rowe Price, die aktuelle Situation für Anleger zusammen. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    25.500,00€
    Basispreis
    16,75
    Ask
    × 13,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    21.489,01€
    Basispreis
    17,48
    Ask
    × 13,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Morningstar-Stratege Dave Sekera warnt in einer neuen Analyse: Auf dem aktuellen Bewertungsniveau gebe es keine Sicherheitsmarge, um Risiken wie schwächeres Wachstum, anhaltende Inflation oder Zollstreitigkeiten abzufedern. Doch trotz hoher Bewertungen sieht Morningstar noch Chancen – vor allem in Nischen. Dazu zählen Märkte außerhalb der USA, Nebenwerte sowie Hochzinsanleihen.

    US Tech 100

    +1,59 %
    -3,12 %
    -0,21 %
    +9,38 %
    +16,65 %
    +75,43 %
    +98,93 %
    +471,60 %
    +755,52 %
    ISIN:US6311011026WKN:A0AE1X


    Europäische Aktien profitieren laut T. Rowe Price von lockerer Geldpolitik und fiskalischen Impulsen. Besonders Finanzwerte und kleinere Unternehmen könnten von diesem Umfeld profitieren. Fondsmanager Ken Ryan von Parnassus Investments verweist zudem auf Titel wie Unilever oder Taiwan Semiconductor, die im Vergleich zu US-Pendants Procter & Gamble sowie Nvidia günstiger bewertet seien. Auch wenn die Märkte teuer erscheinen – wer selektiv vorgeht, könne noch immer attraktive Renditequellen erschließen.

    Wie so oft in den vergangenen Jahren hinken auch Small Caps bei der Performance stark hinterher. Sie notieren mit rund 16 Prozent Abschlag zum geschätzten fairen Wert von Morningstar. Wer lieber auf Anleihen statt auf Aktien setzt, kann aktuell gute Angebote finden, glaubt Morningstar.

    Morningstar favorisiert hier vor allem High-Yield-Bonds. Denn trotz enger Spreads böten diese historisch hohe Renditen und solide Fundamentaldaten. BlackRock-Manager Mitchell Garfin betont, dass besonders Sektoren wie Software, Rüstung und Versicherungen attraktive Chancen bieten könnten.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 142,25$, was einem Rückgang von -10,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien mit Aufholpotenzial Alles teuer? – wo Anleger jetzt noch Schnäppchen finden An den Finanzmärkten ist derzeit kaum ein Schnäppchen in Sicht. US-Aktien sind nach dem Sommer-Rallye wieder teurer geworden. Das macht die Suche nach attraktiven Einstiegsgelegenheiten schwieriger, aber nicht unmöglich.