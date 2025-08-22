Alles teuer? – wo Anleger jetzt noch Schnäppchen finden

"Die Märkte sind teuer, unsere Renditeerwartungen für die kommenden zwölf Monate sind daher verhaltener", fasst Charles Shriver, Portfoliomanager bei T. Rowe Price, die aktuelle Situation für Anleger zusammen.

Satte 30 Prozent hat der S&P500 seit dem April-Crash an Boden gut gemacht. Der Rebound zeugt von Stärke, erhöht aber auch das Rückschlagspotenzial in der aktuellen Marktlage. Wo können Investoren noch investieren, wenn sämtliche Indizes und Anlegerlieblinge nahe ihrer Höchststände notieren.

Morningstar-Stratege Dave Sekera warnt in einer neuen Analyse: Auf dem aktuellen Bewertungsniveau gebe es keine Sicherheitsmarge, um Risiken wie schwächeres Wachstum, anhaltende Inflation oder Zollstreitigkeiten abzufedern. Doch trotz hoher Bewertungen sieht Morningstar noch Chancen – vor allem in Nischen. Dazu zählen Märkte außerhalb der USA, Nebenwerte sowie Hochzinsanleihen.

Europäische Aktien profitieren laut T. Rowe Price von lockerer Geldpolitik und fiskalischen Impulsen. Besonders Finanzwerte und kleinere Unternehmen könnten von diesem Umfeld profitieren. Fondsmanager Ken Ryan von Parnassus Investments verweist zudem auf Titel wie Unilever oder Taiwan Semiconductor, die im Vergleich zu US-Pendants Procter & Gamble sowie Nvidia günstiger bewertet seien. Auch wenn die Märkte teuer erscheinen – wer selektiv vorgeht, könne noch immer attraktive Renditequellen erschließen.Wie so oft in den vergangenen Jahren hinken auch Small Caps bei der Performance stark hinterher. Sie notieren mit rund 16 Prozent Abschlag zum geschätzten fairen Wert von Morningstar. Wer lieber auf Anleihen statt auf Aktien setzt, kann aktuell gute Angebote finden, glaubt Morningstar.

Morningstar favorisiert hier vor allem High-Yield-Bonds. Denn trotz enger Spreads böten diese historisch hohe Renditen und solide Fundamentaldaten. BlackRock-Manager Mitchell Garfin betont, dass besonders Sektoren wie Software, Rüstung und Versicherungen attraktive Chancen bieten könnten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



