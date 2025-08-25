Diese Beauty-Aktie könnte dank Zollresistenz wieder durch die Decke gehen!

Ulta-Aktien haben in diesem Jahr bereits um rund 20 Prozent zugelegt. Yih betont, dass die Aufwärtsdynamik durch anhaltende positive Anpassungen der Gewinnerwartungen in den kommenden Quartalen gestützt werden dürfte.

Barclays hat die Aktien des US-amerikanischen Schönheitsunternehmens Ulta Beauty auf "Overweight" hochgestuft und signalisiert damit ein deutliches Vertrauen in die Wachstumsperspektiven des Einzelhändlers. Analystin Adrienne Yih erhöhte zugleich das Kursziel von 518 auf 589 US-Dollar und sieht damit ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund 13 Prozent.

CEO-Wechsel als Wachstumsimpuls

Als wichtigen Wachstumstreiber hebt Yih die jüngsten Entscheidungen von Ulta-CEO Kecia Steelman hervor, die Anfang 2025 die Leitung des Unternehmens übernommen hat. "Wir sind sehr ermutigt von einer Reihe schneller und entschlossener Veränderungen, seit Kecia Steelman im Januar das Ruder übernommen hat", so die Analystin.

Zu den Maßnahmen gehören laut Yih unter anderem eine Rückkehr zu Margenausweitungen, Optimierungen im Promotion-Bereich sowie eine Fokussierung auf die Effizienz der Einzelhandelsverteilung. Zudem habe Ulta für das Geschäftsjahr 2025 eine zunächst konservative Prognose veröffentlicht, die den Analysten zufolge weiteres Aufwärtspotenzial biete.

Einzigartige Marktposition und stabilisierender Beauty-Sektor

Ulta ist eines von nur zwei Multi-Brand-Spezialgeschäften in den USA neben Sephora und spricht damit eine klar definierte Zielgruppe an. "Wir gehen davon aus, dass sich der Schönheitsmarkt, der seit seinem Höhepunkt 2022 normalisiert, nun stabilisiert und ein jährliches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich erreicht", erklärte Yih.

Trotz möglicher Preissteigerungen bei Konsumgütern und ungewisser Verbrauchernachfrage in den USA prognostiziert die Analystin, dass die Kernkundschaft von Ulta – sogenannte "Beauty Enthusiasts" – weiterhin überproportional in Schönheits-, Gesundheits- und Wellnessprodukte investieren wird.

Widerstandsfähigkeit gegen Zölle

Ein weiterer Pluspunkt für Ulta ist die geringe Anfälligkeit gegenüber Handelszöllen. Nur rund 1 Prozent des Warenvolumens wurde im Geschäftsjahr 2024 direkt importiert, was das direkte Zoltrisiko minimiert. Yih erläuterte: "Das Unternehmen bezieht aus China lediglich ausgewählte Haarpflege-Tools, Ladenfixtures und Geschäftsmaterialien."

Die wichtigsten Produktkategorien, wie Beauty- und Körperpflegeprodukte, haben nur eine begrenzte Abhängigkeit von China und Südostasien, während einige Produkte aus Europa stammen. "Insgesamt bleibt das Risiko vernachlässigbar und deutlich unter dem Niveau unserer sonstigen Analyseuniversums", betonte die Analystin.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



