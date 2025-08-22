Kurz vor Milliarden-Deal: Dieses Biotech-Unternehmen sprengt die Erwartungen

Auch im Halbjahr legte das Unternehmen kräftig zu. Die Erlöse stiegen von rund 2,26 Milliarden auf knapp 3 Milliarden Kronen (rund 466 Millionen US-Dollar). Der Gewinn kletterte von 147 Millionen auf 581 Millionen (rund 90 Millionen US-Dollar). Das Ergebnis je Aktie stieg auf 7,3 Kronen (1,14 US-Dollar) nach 1,9 Kronen im Vorjahr. Firmenchef Paul Chaplin verwies auf ein starkes Reiseimpfgeschäft und zusätzliche Aufträge im Bereich der öffentlichen Vorsorge.

Der dänische Impfstoffhersteller Bavarian Nordic hat im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz stieg auf 1,65 Milliarden dänische Kronen (rund 256 Millionen US-Dollar), während Analysten im Schnitt nur mit 1,46 Milliarden gerechnet hatten. Der Nettogewinn erhöhte sich auf 362 Millionen Kronen (rund 56 Millionen US-Dollar) nach 261 Millionen im Vorjahresquartal.

Übernahmeangebot liegt auf dem Tisch

Die guten Zahlen fallen in eine Phase möglicher Übernahme. Ein Konsortium um die Finanzinvestoren Nordic Capital und Permira hat im Juli ein Angebot von 233 Kronen (rund 36 US-Dollar) je Aktie angekündigt. Der Deal bewertet Bavarian Nordic mit etwa 19 Milliarden Kronen, das entspricht rund 3 Milliarden US-Dollar. Der Vorstand empfiehlt den Aktionären, das Angebot anzunehmen.

Der dänische Pensionsfonds ATP, Hauptaktionär mit einem Anteil von 10 Prozent, hat jedoch bereits erklärt, nicht verkaufen zu wollen.

"Es liegt an den Aktionären"

Firmenchef Chaplin machte in einem Interview mit Reuters deutlich, dass Bavarian Nordic nicht aktiv nach weiteren Angeboten sucht. "Sollten andere Interessenten bestehen, wissen sie, wo sie uns finden", sagte er. Das Übernahmeangebot gelte nur dann als erfolgreich, wenn mehr als 90 Prozent der Aktionäre zustimmen. "Es liegt wirklich an den Anteilseignern zu entscheiden, ob dies ein angemessenes Angebot ist oder nicht", so Chaplin.

Politische Lage in den Vereinigten Staaten

Bavarian Nordic zählt zu den wichtigen Impfstofflieferanten für Regierungen weltweit, darunter die Vereinigten Staaten. Dort nimmt Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. derzeit umfassende Änderungen an der Impfpolitik vor. Chaplin zeigte sich unbeeindruckt von möglichen Folgen: "Wir scheinen von vielen Diskussionen über Impfskepsis isoliert zu sein."

Nächste Schritte

Das Konsortium wird über seine Tochter Innosera spätestens am Dienstag ein offizielles Angebotsdokument veröffentlichen. Danach liegt es in den Händen der Aktionäre, über die Zukunft des Unternehmens zu entscheiden.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion