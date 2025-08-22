Gerichtstriumphe in den USA – Zuhause kürzt Novo Nordisk Bonuszahlungen!

Das dänische Pharmaunternehmen Novo Nordisk hat in den USA einen wichtigen juristischen Erfolg erzielt. Nach Angaben der Zeitung Børsen gewann der Konzern 44 Patentklagen gegen Kliniken und Apotheken, die Nachahmungen seiner Abnehmmedikamente vertrieben hatten. Insgesamt hat Novo Nordisk bislang 132 Verfahren angestrengt. Nur in vier Fällen gab es Niederlagen oder Ablehnungen – diese Urteile wurden bereits angefochten. Laut Børsen fordert das Unternehmen von seinen Gegnern erhebliche Entschädigungen und wirft ihnen vor, durch irreführende Werbung und illegale Praktiken den Markennamen geschädigt zu haben.

Auch Analysten meldeten sich zu Wort. Kepler Cheuvreux bestätigte seine Kaufempfehlung für Novo Nordisk, senkte jedoch das Kursziel von 630 auf 510 dänische Kronen. Begründet wird dieser Schritt mit einem vorsichtigeren Ausblick: "Unser Gewinn je Aktie sinkt um 10 Prozent, aber wir reduzieren unser Kursziel doppelt so stark auf 510 dänische Kronen. Dies geschieht aufgrund einer vorsichtigeren Annahme eines anhaltenden Rückgangs um -4 Prozent", heißt es in der Analyse. Trotz der Senkung sehen die Experten weiterhin ein attraktives Chance-Risiko-Profil. Der deutliche Kursverfall der vergangenen Monate habe die Aktie unterbewertet erscheinen lassen. "Dennoch sehen wir weiterhin ein Aufwärtspotenzial von 48 Prozent. Aus unserer Sicht bietet die Aktie damit sowohl aus Bewertungsperspektive als auch hinsichtlich möglicher Auslöser eine attraktive Chance", so Kepler.

Neben juristischen Erfolgen und positiven Analystenstimmen steht das Unternehmen auch vor Herausforderungen. Wie Bloomberg berichtet, kürzt Novo Nordisk im Jahr 2025 die Bonuszahlungen für Mitarbeiter in Dänemark. Betroffen sind Beschäftigte mit Anspruch auf kurzfristige Anreizprogramme. Grund sei eine Anpassung der Wachstumsprognose sowie umfassendere Kostensenkungsmaßnahmen. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte den Schritt gegenüber Bloomberg, eine weitere Stellungnahme zu den Hintergründen gab es zunächst nicht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 48,92EUR auf Tradegate (22. August 2025, 15:27 Uhr) gehandelt.





