Worldline Aktie klettert deutlich - 22.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Worldline Aktie. Mit einer Performance von +4,11 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Worldline ist ein führender Anbieter von Zahlungs- und Transaktionsdienstleistungen, spezialisiert auf Zahlungsabwicklung, E-Commerce und POS-Terminals. Als europäischer Marktführer konkurriert es mit Adyen, PayPal und Stripe. Seine Stärke liegt in umfassenden End-to-End-Lösungen und einer starken europäischen Präsenz.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Worldline Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -41,11 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Worldline Aktie damit um +3,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,59 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -64,30 % verloren.

Worldline Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,60 % 1 Monat -13,59 % 3 Monate -41,11 % 1 Jahr -63,04 %

Informationen zur Worldline Aktie

Es gibt 284 Mio. Worldline Aktien. Damit ist das Unternehmen 890,41 Mio. wert.

Worldline Aktie jetzt kaufen?

Ob die Worldline Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Worldline Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.