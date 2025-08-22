EXASOL Aktie knickt ein - 22.08.2025

Am heutigen Handelstag musste die EXASOL Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -0,63 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

EXASOL ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Datenbanklösungen, bekannt für seine schnelle und skalierbare In-Memory-Datenbank. Hauptkonkurrenten sind Oracle und Snowflake. Das Unternehmen hebt sich durch seine außergewöhnliche Geschwindigkeit und Flexibilität ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von EXASOL in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,93 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,34 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +33,47 % gewonnen.

EXASOL Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,34 % 1 Monat +15,16 % 3 Monate +4,93 % 1 Jahr +45,00 %

Informationen zur EXASOL Aktie

Es gibt 24 Mio. EXASOL Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,98 Mio. wert.

EXASOL Aktie jetzt kaufen?

Ob die EXASOL Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EXASOL Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.