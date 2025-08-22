Beyond Meat Aktie gewinnt an Wert - 22.08.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Beyond Meat Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +0,83 % im Plus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Beyond Meat ist ein Pionier im Bereich pflanzlicher Fleischalternativen, bekannt für Produkte wie den Beyond Burger. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Fleischkonsum zu reduzieren und bietet innovative, geschmacklich überzeugende Alternativen. Es konkurriert mit Unternehmen wie Impossible Foods und Quorn und hebt sich durch seine fortschrittliche Technologie zur Nachahmung von Fleischtextur und -geschmack ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Beyond Meat in den letzten drei Monaten Verluste von -20,14 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Beyond Meat Aktie damit um -11,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -39,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Beyond Meat auf -43,82 %.

Beyond Meat Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,37 % 1 Monat -39,07 % 3 Monate -20,14 % 1 Jahr -63,79 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Beyond Meat Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die finanzielle Lage von Beyond Meat, die hohe Verluste verzeichnet und möglicherweise vor der Insolvenz steht. Es wird bezweifelt, dass die Aktie noch über 2 $ wert ist, da bei einer Insolvenz die Aktionäre kaum etwas zurückbekommen würden. Einige Investoren hinterfragen ihre Kaufentscheidungen und die Rolle externer Ratschläge, die sie beeinflusst haben könnten. Es wird auch über die langfristigen Perspektiven des Fleischersatzmarktes gesprochen, wobei Beyond Meat als nicht zukunftsfähig angesehen wird. Die Aktie steht kurz vor ihrem Allzeittief, während die Märkte insgesamt auf Höchstständen sind.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Beyond Meat eingestellt.

Informationen zur Beyond Meat Aktie

Es gibt 77 Mio. Beyond Meat Aktien. Damit ist das Unternehmen 158,81 Mio. wert.

Beyond Meat Aktie jetzt kaufen?

Ob die Beyond Meat Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beyond Meat Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.