ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Air Liquide auf 'Outperform' - Ziel 198 Euro
- Air Liquide bleibt auf "Outperform" mit 198 Euro.
- Übernahme von DIG Airgas rechtfertigt hohe Bewertung.
- Synergieeffekte durch neue Marktpräsenz in Südkorea.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air Liquide nach Bekanntgabe eines Zukaufs auf "Outperform" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Die Übernahme des südkoreanischen Branchenkollegen DIG Airgas beinhalte eine hohe Bewertung, die angesichts der wachstumsstarken dortigen Industriegasebranche aber gerechtfertigt erscheine, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Da Air Liquide in Südkorea bisher kaum aktiv gewesen sei, ergäben sich auch erhebliche Synergieeffekte. Eine Beeinträchtigung der Finanzierung des künftigen Wachstums und der Kapitalerträge sieht Hooper durch die Transaktion nicht./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 07:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 07:35 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Air Liquide Aktie
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 182,8 auf Tradegate (22. August 2025, 14:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Air Liquide Aktie um +3,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Air Liquide bezifferte sich zuletzt auf 105,73 Mrd..
Air Liquide zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 198,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 205,00EUR was eine Bandbreite von +3,90 %/+12,11 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 198 Euro
