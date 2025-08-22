    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAir Liquide AktievorwärtsNachrichten zu Air Liquide

    ANALYSE-FLASH

    Bernstein belässt Air Liquide auf 'Outperform' - Ziel 198 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Air Liquide bleibt auf "Outperform" mit 198 Euro.
    • Übernahme von DIG Airgas rechtfertigt hohe Bewertung.
    • Synergieeffekte durch neue Marktpräsenz in Südkorea.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air Liquide nach Bekanntgabe eines Zukaufs auf "Outperform" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Die Übernahme des südkoreanischen Branchenkollegen DIG Airgas beinhalte eine hohe Bewertung, die angesichts der wachstumsstarken dortigen Industriegasebranche aber gerechtfertigt erscheine, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Da Air Liquide in Südkorea bisher kaum aktiv gewesen sei, ergäben sich auch erhebliche Synergieeffekte. Eine Beeinträchtigung der Finanzierung des künftigen Wachstums und der Kapitalerträge sieht Hooper durch die Transaktion nicht./rob/gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 07:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 07:35 / UTC

    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 198 Euro

