    Zinsschnitt auf Rekordhoch

    Crash oder Rallye? Was nach dem historischen Fed-Schritt droht

    Die Fed steht vor einem historischen Zinsschritt – und die Börse nicht weit von ihrem Rekordhoch. Doch die Vergangenheit zeigt: Der Ausgang ist alles andere als eindeutig.

    Crash oder Rallye? Was nach dem historischen Fed-Schritt droht
    Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Seth Wenig

    Die US-Notenbank steht kurz vor ihrer ersten Zinssenkung seit Dezember – und das in einem Umfeld, in dem die Börsen auf Rekordhöhen klettern. Laut dem FedWatch-Tool der CME sehen die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte im September nach der Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole bei 75 Prozent. Der S&P 500 hat sich seit seinem Tief im April um rund 28 Prozent erholt und neue Höchststände markiert, getragen von starken Unternehmensgewinnen und der Aussicht auf günstigere Finanzierungsbedingungen.

    Für Anleger stellt sich die Frage, was eine Lockerung auf solchen Rekordniveaus bedeutet. "Man könnte argumentieren, dass dies die große Dynamik in diesem Spiel ist: Die Fed wird die Zinsen senken ... in einer Phase des Wirtschaftsaufschwungs. Zusammen mit dem Anstieg der Investitionen in KI ergibt sich ein objektiv günstiges Umfeld für den Markt, das ich trotz der lokalen Unruhen nicht aus den Augen verlieren möchte", schrieb Tony Pasquariello, Leiter der Hedgefonds-Kundenbetreuung bei Goldman Sachs, in einer Mitteilung an Kunden.

    Niedrigere Zinsen gelten traditionell als Rückenwind für Aktien, weil sie Anleihen und Sparkonten weniger attraktiv machen und besonders Wachstumswerte stützen, deren Bewertung stark auf zukünftigen Gewinnen basiert. Doch stellt sich die Frage, ob diese Wirkung noch greift, wenn die Kurse bereits Rekordstände erreicht haben.

    Eine Analyse von Goldman-Sachs-Strategin Jenny Ma beleuchtet genau dieses Szenario. Seit 1990 gab es neun Fälle, in denen die Fed Zinsen senkte, während der S&P 500 auf oder knapp unter einem Allzeithoch lag. Das Ergebnis: Die künftigen Renditen fielen gemischt, aber überwiegend positiv aus. Im Schnitt legte der Index binnen eines Jahres nach der Zinssenkung um 8 Prozent zu. Zum Vergleich: Wenn die Fed bei niedrigeren Marktständen lockerte, betrug die durchschnittliche Jahresrendite 9 Prozent.

    "Dieses Renditeprofil unterscheidet sich NICHT wesentlich von dem Fall, in dem die Fed die Zinsen senkt und der Markt NICHT auf einem Hoch steht", betonte Pasquariello. Für Investoren deutet dies darauf hin, dass die historische Erfahrung keine unmittelbare Gefahr signalisiert – selbst wenn die Fed mitten in einem Börsenboom auf den Lockerungsknopf drückt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
