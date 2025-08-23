Crash oder Rallye? Was nach dem historischen Fed-Schritt droht

Die US-Notenbank steht kurz vor ihrer ersten Zinssenkung seit Dezember – und das in einem Umfeld, in dem die Börsen auf Rekordhöhen klettern. Laut dem FedWatch-Tool der CME sehen die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte im September nach der Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole bei 75 Prozent. Der S&P 500 hat sich seit seinem Tief im April um rund 28 Prozent erholt und neue Höchststände markiert, getragen von starken Unternehmensgewinnen und der Aussicht auf günstigere Finanzierungsbedingungen.

Für Anleger stellt sich die Frage, was eine Lockerung auf solchen Rekordniveaus bedeutet. "Man könnte argumentieren, dass dies die große Dynamik in diesem Spiel ist: Die Fed wird die Zinsen senken ... in einer Phase des Wirtschaftsaufschwungs. Zusammen mit dem Anstieg der Investitionen in KI ergibt sich ein objektiv günstiges Umfeld für den Markt, das ich trotz der lokalen Unruhen nicht aus den Augen verlieren möchte", schrieb Tony Pasquariello, Leiter der Hedgefonds-Kundenbetreuung bei Goldman Sachs, in einer Mitteilung an Kunden.