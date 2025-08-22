Crash im Momentum-Korb – ist jetzt der perfekte Einstiegszeitpunkt?

In der Vergangenheit sei der Korb in 80 Prozent vergleichbarer Fälle in der folgenden Woche wieder gestiegen, mit einer mittleren Rendite von 4,5 Prozent und über 11 Prozent im folgenden Monat. "Es könnte ein guter Einstiegspunkt in den historisch lukrativen Faktor sein, sofern die Technologiegewinne nächste Woche nicht zu einem anhaltenden Ausverkauf im KI-Bereich führen", hieß es in einer Kundenmitteilung.

Der jüngste Absturz hochbewerteter Momentum-Aktien hat an der Wall Street für Unruhe gesorgt – und bietet nach Ansicht von Goldman Sachs womöglich auch Chancen. Händler der Bank verweisen darauf, dass der hauseigene High-Beta-Momentum-Korb vom 6. bis 19. August um 13 Prozent eingebrochen ist, nachdem er zuvor nahe seinem Rekordhoch gehandelt worden war.

Auslöser der Korrektur waren vor allem Verluste auf der Long-Seite, wo KI-Lieblinge stark abgestraft wurden. Palantir verlor in drei Tagen 12 Prozent, AMD und Super Micro Computer je mehr als 6 Prozent. Auch Nvidia gab um 2,8 Prozent nach und belastete aufgrund seiner Index-Gewichtung den Gesamtmarkt. "Diese Aktien gehörten zu den am stärksten gehandelten Titeln des Jahres und basierten auf Optimismus gegenüber KI und spekulativer Dynamik, wodurch sie anfällig für schnelle Umschwünge waren", erklärte Chris Murphy von Susquehanna.

Die Schwäche kommt in einem ohnehin angespannten Umfeld: Der Nasdaq 100 wird aktuell zum 27-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt – fast ein Drittel über dem historischen Schnitt. Hinzu kommen geopolitische Risiken wie chinesische Warnungen vor Nvidia-Chips, schwache Ergebnisse von CoreWeave sowie ein MIT-Bericht, wonach nur 5 Prozent generativer KI-Projekte tatsächlich Umsätze steigern.

Für Privatanleger markierte die Talfahrt einen Stimmungswechsel: Nach zwei Monaten ununterbrochener Nettokäufe drückten sie laut JPMorgan am Dienstag den Sell-Button. Während sie den Gesamtmarkt stützten, trennten sie sich von Einzelwerten wie Palantir, Broadcom und Reddit. "Bemerkenswert ist, dass sie ihre zweimonatige tägliche Kaufserie (+1 Milliarde US-Dollar im Schnitt) unterbrochen haben, um Nettoverkäufer (-140 Millionen US-Dollar) zu werden", so Strategen um Arun Jain. Damit verstärkt sich der Trend weg von Einzelaktien (-1,0 Milliarden US-Dollar seit Jahresbeginn) hin zu ETFs (+883 Millionen US-Dollar).

Trotzdem bleibt für Beobachter klar: Der Momentum-Faktor ist extrem volatil. Während Goldman eine taktische Chance sieht, mahnen andere wie Bloomberg-Analyst Christopher Cain zur Vorsicht, da diese Aktien historisch zu den teuersten am Markt gehören.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



