Aktie auf dem Rückzug
Palantir Technologies: Wird der KI-Hype den Erfolg gefährden?
Die Citi warnt vor dem heiß gehandelten Softwareunternehmen Palantir, das von Milliardär Peter Thiel mitgegründet wurde. Ihr technologischer Fortschritt könnte bald verflogen sein.
- Citi warnt vor Palantirs drohendem Technologierückstand.
- Hohe Überbewertung und schwankende Nachfrage beunruhigen.
- KI-Entwicklung könnte Palantirs Marktstellung gefährden.
In einem aktuellen CNBC-Interview warnt Citigroup-Analyst Tyler Radke: Der Software-Gigant Palantir könnte seinen technologischen Vorsprung verlieren – und zwar, weil die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) das Spielfeld neu ordnet.
"Der Grund, warum sie derzeit erfolgreich sind, ist, dass praktisch jedes Unternehmen weltweit versucht, mit KI zu starten. Bevor man jedoch ein Modell oder eine KI-Anwendung einsetzt, muss man seine Daten in Ordnung bringen."
Er meint: "Das Datenontologie-Produkt von Palantir, ihr Flaggschiff, hilft großen Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt. Damit sind sie sehr effektiv durch die Tür gekommen – sogar intern, bei großen Banken, sieht man inzwischen eine deutliche Zunahme der Nutzung." Bei der Datenontologie geht es um die Fähigkeit, Daten miteinander sinnvoll zu verknüpfen.
Besonders aber wegen der schwindelerregend hohen Überbewertung von Palantir, macht sich der Analyst sorgen.
"Angesichts des aktuellen Kursniveaus und der enormen Geschwindigkeit, mit der sich der Markt verändert, ist das Chance-Risiko-Verhältnis aus unserer Sicht schlicht nicht besonders attraktiv."
Radke sagt, dass die Nachfrage nach Palantirs Dienstleistungen im Laufe der Zeit nachlassen könnte, je weiter die KI-Innovation fortschreitet.
"Heute gibt es vielleicht keinen offensichtlichen Wettbewerber, aber wie sieht es in Zukunft aus – gerade wenn man bedenkt, was KI bei der Organisation von Daten und bei Ontologie leisten kann? Palantir setzt stark auf KI."
Daher ist sein Credo: "Wir finden, sie machen einen exzellenten Job. Aber wenn man die Ressourcen anderer Anbieter mit der Kraft dieser Technologie kombiniert, ist für mich fraglich, ob dieser Vorsprung dauerhaft ist – insbesondere, wenn mehr KI-Anwendungsfälle in die Produktion gehen und LLMs (Large Language Models) übernommen werden."
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 134EUR auf Tradegate (22. August 2025, 15:26 Uhr) gehandelt.