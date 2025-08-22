    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDHL Group AktievorwärtsNachrichten zu DHL Group

    DHL schwach - Kepler streicht Kaufempfehlung - Chart getrübt

    Für Sie zusammengefasst
    • DHL-Aktien fallen um 2% auf 39,75 Euro.
    • Kepler senkt Einstufung, Ziel 43 Euro, "Hold".
    • Neue Zollvorschriften schränken USA-Paketversand ein.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurs, Hintergrund und Details)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von DHL haben am Freitag nach einer zurückhaltenderen Einstufung von Kepler Cheuvreux im Dax zu den schwächsten Werten gezählt. Am Nachmittag verloren sie 2 Prozent auf 39,75 Euro, während der deutsche Leitindex prozentual kaum verändert notierte. Nur die Papiere der Commerzbank waren im Dax noch schwächer.

    Die Kepler-Experten halten das operative Ergebnisziel von mehr als sechs Milliarden Euro für 2025 für schwer erreichbar. Angesichts zunehmenden makroökonomischen Gegenwinds rechnen sie nur mit 5,9 Milliarden. Nach dem überdurchschnittlichen Lauf der DHL-Aktien sehen sie insbesondere beim dänischen Branchenfavoriten DSV bessere Chancen. Kepler strich die Kaufempfehlung bei DHL und votiert beim Kursziel 43 Euro nun mit "Hold".

    Wegen neuer Zollvorschriften schränkt DHL unterdessen den Paketversand von Deutschland in die USA deutlich ein. Der Bonner Konzern teilte mit, dass dorthin vorerst nur noch Pakete befördert werden, die als Geschenk deklariert sind und deren Inhalt nur bis zu 100 US-Dollar wert ist. Pakete von Privatleuten, die mehr wert sind, können ab Samstag nur noch als teurere Expresssendungen in die USA verschickt werden. Bei allen Paketen von Geschäftskunden ist dies ab Dienstag der Fall.

    Mit dem Kursverlust am Freitag fielen die DHL-Titel unter die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend dient. Die 50-Tage-Linie für die mittelfristige Entwicklung wackelt ebenfalls. Seit Jahresanfang steht noch ein Gewinn von 17 Prozent zu Buche./ag /ajx/jha/

     

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 39,67 auf Tradegate (22. August 2025, 14:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +0,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 43,41 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -26,67 %/-4,94 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
