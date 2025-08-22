Wirtschaft im Gegenwind
Groß- und Außenhandel fordert Strukturreformen
Berlin (ots) - "Die Zahlen sind ernüchternd. Der schwache Außenhandel trägt zum
schlechten Ergebnis bei. Wir sind als Standort zu teuer, zu komplex, zu
bürokratisch und zu langsam. Ich hoffe, die Bundesregierung versteht, dass wir
sehr viel schnellere und sehr viel deutlichere Reformen brauchen", fordert Dr.
Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,
Dienstleistungen (BGA), zu den heute erschienenen Zahlen zum BIP im 2. Quartal.
Und weiter: "Das gesunkene BIP ist auch für den Großhandel ein klares
Warnsignal. Weniger Wirtschaftsleistung bedeutet sinkende Nachfrage von
Unternehmen, geringere Bestellungen und eine steigende Preissensibilität.
Angesichts der schwierigen außenpolitischen Lage braucht es nun dringend
stärkere innenpolitische Impulse. Strukturelle Veränderungen, die unsere
Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, müssen jetzt umgesetzt werden. Dazu gehört auch
eine klare Rückbesinnung auf eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik."
"Der Großhandel ist durch hohe Einkaufspreise, hohe Transport- und Energiekosten
sowie neue Handelsbarrieren unter starkem Druck. Für uns bedeutet das, dass wir
uns noch mehr auf eine Phase einstellen, in der Flexibilität, digitale Prozesse
und effiziente Lagersteuerung noch wichtiger werden. Für die Regierung bedeutet
dies, dass sie sich um Bürokratieabbau, Energiekosten und zu hohe
Lohnnebenkosten kümmern muss", so der Großhandelspräsident.
22. August 2025
Pressekontakt:
Iris von Rottenburg
Abteilungsleiterin Kommunikation
Frederike Röseler
Pressesprecherin
Tel: 030/590099520
Mail: presse@bga.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/6102273
OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e
.V.
