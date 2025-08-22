Groß- und Außenhandel fordert Strukturreformen

Berlin (ots) - "Die Zahlen sind ernüchternd. Der schwache Außenhandel trägt zum

schlechten Ergebnis bei. Wir sind als Standort zu teuer, zu komplex, zu

bürokratisch und zu langsam. Ich hoffe, die Bundesregierung versteht, dass wir

sehr viel schnellere und sehr viel deutlichere Reformen brauchen", fordert Dr.

Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,

Dienstleistungen (BGA), zu den heute erschienenen Zahlen zum BIP im 2. Quartal.



Und weiter: "Das gesunkene BIP ist auch für den Großhandel ein klares

Warnsignal. Weniger Wirtschaftsleistung bedeutet sinkende Nachfrage von

Unternehmen, geringere Bestellungen und eine steigende Preissensibilität.

Angesichts der schwierigen außenpolitischen Lage braucht es nun dringend

stärkere innenpolitische Impulse. Strukturelle Veränderungen, die unsere

Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, müssen jetzt umgesetzt werden. Dazu gehört auch

eine klare Rückbesinnung auf eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik."



"Der Großhandel ist durch hohe Einkaufspreise, hohe Transport- und Energiekosten

sowie neue Handelsbarrieren unter starkem Druck. Für uns bedeutet das, dass wir

uns noch mehr auf eine Phase einstellen, in der Flexibilität, digitale Prozesse

und effiziente Lagersteuerung noch wichtiger werden. Für die Regierung bedeutet

dies, dass sie sich um Bürokratieabbau, Energiekosten und zu hohe

Lohnnebenkosten kümmern muss", so der Großhandelspräsident.



22. August 2025



