    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft im Gegenwind

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Groß- und Außenhandel fordert Strukturreformen

    Berlin (ots) - "Die Zahlen sind ernüchternd. Der schwache Außenhandel trägt zum
    schlechten Ergebnis bei. Wir sind als Standort zu teuer, zu komplex, zu
    bürokratisch und zu langsam. Ich hoffe, die Bundesregierung versteht, dass wir
    sehr viel schnellere und sehr viel deutlichere Reformen brauchen", fordert Dr.
    Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,
    Dienstleistungen (BGA), zu den heute erschienenen Zahlen zum BIP im 2. Quartal.

    Und weiter: "Das gesunkene BIP ist auch für den Großhandel ein klares
    Warnsignal. Weniger Wirtschaftsleistung bedeutet sinkende Nachfrage von
    Unternehmen, geringere Bestellungen und eine steigende Preissensibilität.
    Angesichts der schwierigen außenpolitischen Lage braucht es nun dringend
    stärkere innenpolitische Impulse. Strukturelle Veränderungen, die unsere
    Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, müssen jetzt umgesetzt werden. Dazu gehört auch
    eine klare Rückbesinnung auf eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik."

    "Der Großhandel ist durch hohe Einkaufspreise, hohe Transport- und Energiekosten
    sowie neue Handelsbarrieren unter starkem Druck. Für uns bedeutet das, dass wir
    uns noch mehr auf eine Phase einstellen, in der Flexibilität, digitale Prozesse
    und effiziente Lagersteuerung noch wichtiger werden. Für die Regierung bedeutet
    dies, dass sie sich um Bürokratieabbau, Energiekosten und zu hohe
    Lohnnebenkosten kümmern muss", so der Großhandelspräsident.

    22. August 2025

    Pressekontakt:

    Iris von Rottenburg
    Abteilungsleiterin Kommunikation
    Frederike Röseler
    Pressesprecherin
    Tel: 030/590099520
    Mail: presse@bga.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/6102273
    OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e
    .V.



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Wirtschaft im Gegenwind Groß- und Außenhandel fordert Strukturreformen "Die Zahlen sind ernüchternd. Der schwache Außenhandel trägt zum schlechten Ergebnis bei. Wir sind als Standort zu teuer, zu komplex, zu bürokratisch und zu langsam. Ich hoffe, die Bundesregierung versteht, dass wir sehr viel schnellere und sehr …