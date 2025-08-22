JEFFERIES stuft WALMART auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Walmart nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Der Handelskonzern habe einen soliden Umsatz ausgewiesen und den Jahresausblick erhöht, schrieb Corey Tarlowe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den jüngsten Kursrückgang betrachtet er als Kaufgelegenheit./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 84,22EUR auf Tradegate (22. August 2025, 14:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Corey Tarlowe

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

