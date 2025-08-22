JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Spekulationen über einen möglichen Großauftrag auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Sollten sich die von der Nachrichtenagentur Bloomberg kolportierten Verhandlungen über eine Bestellung von bis zu 500 Flugzeugen aus China bewahrheiten, wäre dies für den Flugzeugbauer der erste neue Auftrag aus dem Reich der Mitte seit 2017, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 194,1EUR auf Tradegate (22. August 2025, 14:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 275

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



