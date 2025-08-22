    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProsus Registered (N) AktievorwärtsNachrichten zu Prosus Registered (N)

    Besonders beachtet!

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Prosus Registered (N) Aktie gut behauptet +2,20 % - 22.08.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Prosus Registered (N) Aktie bisher um +2,20 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Prosus Registered (N) Aktie.

    Besonders beachtet! - Prosus Registered (N) Aktie gut behauptet +2,20 % - 22.08.2025
    Foto: Prosus

    Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren.

    Prosus Registered (N) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.08.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Prosus Registered (N) Aktie. Sie steigt um +2,20 % auf 53,64. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.118,70€
    Basispreis
    3,69
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    5.840,13€
    Basispreis
    3,71
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Prosus Registered (N) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +14,30 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Prosus Registered (N) Aktie damit um -1,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,87 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Prosus Registered (N) +36,55 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,32 % geändert.

    Prosus Registered (N) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,03 %
    1 Monat +4,87 %
    3 Monate +14,30 %
    1 Jahr +57,68 %

    Informationen zur Prosus Registered (N) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Prosus Registered (N) Aktien. Damit ist das Unternehmen 127,39 Mrd.EUR wert.

    Börsen Update Europa - 22.08. - FTSE Athex 20 stark +2,17 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsenstart Europa - 22.08. - FTSE Athex 20 stark +2,17 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Prosus Registered (N) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Prosus Registered (N) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prosus Registered (N) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Prosus Registered (N)

    +2,02 %
    +0,08 %
    +5,73 %
    +15,63 %
    +58,59 %
    +83,37 %
    +41,27 %
    +41,53 %
    ISIN:NL0013654783WKN:A2PRDK



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Prosus Registered (N) Aktie gut behauptet +2,20 % - 22.08.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Prosus Registered (N) Aktie bisher um +2,20 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Prosus Registered (N) Aktie.