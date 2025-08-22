Net Digital AG: Einstimmige Zustimmung zur Wachstumsstrategie!
Die Hauptversammlung der net digital AG am 22. August 2025 setzte mit einstimmigen Beschlüssen neue Akzente, während positive Geschäftsentwicklungen und eine optimistische Umsatzprognose den Weg in eine erfolgreiche Zukunft ebnen.
- Die Hauptversammlung der net digital AG am 22. August 2025 stimmte allen Tagesordnungspunkten einstimmig mit 100 % zu.
- Beschlüsse wurden unter anderem zur Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen gefasst.
- Der Aufsichtsrat wurde neu gewählt, darunter Alexander Steinhoff, Jochen Hochrein und Prof. Dr. Conrad Heberling.
- Das operative Geschäft, insbesondere im Paymentbereich, zeigt positive Entwicklungen und wird voraussichtlich das Gesamtergebnis 2025 verbessern.
- Die Umsatzprognose für 2025 wurde auf 18,5 bis 19,5 Millionen Euro angehoben, mit einem EBITDA von 2,3 bis 2,7 Millionen Euro.
- Die net digital AG bietet digitale Zahlungslösungen für über 250 internationale Kunden, darunter große Telekommunikations- und Medienunternehmen.
